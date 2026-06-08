Besonderes Geschenk! Thomalla überrascht Zverev

Sophia Thomalla hat – anlässlich des ersten Grand-Slam-Titels ihres Partners Alexander Zverev – ein besonderes Geschenk mit nach Paris gebracht. Wie die Moderatorin auf Instagram verrät, wurde sie von einem tierischen Neuzugang begleitet. Die Nacht nach dem Triumph war zudem kurz, allerdings nicht ausgiebigen Feierlichkeiten geschuldet ...
„Das ist Buba, 15 Wochen alt und der zweite Hund neben Mishka, der jetzt Sascha und mir gehört“, schreibt Thomalla neben einer Insta-Story, die sie und einen kleinen Hund am Zugbahnhof von Paris zeigt. Der tierische Begleiter war am Sonntag eine besondere Überraschung für Partner Zverev, der sich kurz zuvor den French-Open-Titel gesichert hatte.
Dackel „Buba“ war anschließend auch bei den Feierlichkeiten schon dabei. „Sascha hat sich erst mal eineinhalb Stunden mit ihm beschäftigt, so sind wir viel zu spät zum Essen gekommen“, wird die Moderatorin von „Bild“ zitiert. Das neue tierische Familienmitglied machte dabei auch erstmals Bekanntschaft mit Dackel Mishka.
Hund hat Hangover
Die anschließende Titelfeier fand in einem Club in Paris statt, verlief aber nicht sonderlich ausschweifend, wie Thomalla erklärt: „Es war sehr nett, aber nicht sooooo wild.“ Viel Schlaf gab es aber dennoch nicht, denn die 36-Jährige musste bereits um 7 Uhr wieder aufstehen, um „berufliche Verpflichtungen“ wahrzunehmen.
Dabei war die Deutsche erst während des laufenden Final-Matches ihres Partners mit dem Zug nach Paris gereist. Der aufregende Tag hat schließlich auch Spuren bei „Buba“ hinterlassen, wie Thomalla in einer neuen Insta-Story verrät: „Selbst der Hund hat n Hangover“, schreibt sie zu einem Foto des im Zug schlafenden Dackels.
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