Besonderes Geschenk! Thomalla überrascht Zverev

„Das ist Buba, 15 Wochen alt und der zweite Hund neben Mishka, der jetzt Sascha und mir gehört“, schreibt Thomalla neben einer Insta-Story, die sie und einen kleinen Hund am Zugbahnhof von Paris zeigt. Der tierische Begleiter war am Sonntag eine besondere Überraschung für Partner Zverev, der sich kurz zuvor den French-Open-Titel gesichert hatte.