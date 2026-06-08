„Er hat es!“ Herzdame Thomalla feiert Champ Zverev

„Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann“

„Wenn ich jetzt im Finale stehe, werde ich wissen: Auch wenn ich das Finale verliere, bin ich ein Grand-Slam-Champion“, sagte der 29-Jährige. Das sei für ihn eine „Erfüllung“, aber auch eine „Erleichterung“. Das gebe ihm „etwas Freiheit“ und „etwas mehr Ruhe“. „Denn hätte ich auch diesen Kampf verloren, wäre mein Selbstvertrauen stark gesunken“, meinte der Hamburger: „Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann.“