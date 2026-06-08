„Er hat es!“ Herzdame Thomalla feiert Champ Zverev

„Er hat es!“ Auch Sophia Thomalla konnte es nicht fassen. Nach dem French-Open-Triumph von Alexander Zverev reist die Herzdame von Deutschlands Tennis-Star zur Titel-Party nach Paris nach.
Die Moderatorin war beim Finale nicht vor Ort. „Ich würde nie während eines Grand Slams auftauchen“, hatte Thomalla erklärt.
Die Titel-Party ihres Freundes will sie sich jedoch nicht entgehen lassen. „Paris calling“, schrieb Thomalla am späten Sonntagabend via Instagram-Story.
Emotionaler Premieren-Titel
Sein emotionaler Premieren-Titel auf der Grand-Slam-Bühne hat große Lust auf mehr gemacht. „Ich hoffe, dass auch mental bei mir irgendwas aufgeplatzt ist. Das ist schon etwas Besonderes, hier mit so einem Pokal zu sitzen“, sagte Zverev: „Natürlich möchte ich noch ein paar davon gewinnen.“
Die nächste Chance dazu gibt es beim Rasen-Klassiker Wimbledon, der in drei Wochen beginnt. Da der große Titeldruck durch den 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1-Finalsieg am Sonntag in Paris gegen den Italiener Flavio Cobolli weg ist, sieht sich Zverev noch besser für die Duelle mit den Ausnahmekönnern Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) gerüstet.
„Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann“
„Wenn ich jetzt im Finale stehe, werde ich wissen: Auch wenn ich das Finale verliere, bin ich ein Grand-Slam-Champion“, sagte der 29-Jährige. Das sei für ihn eine „Erfüllung“, aber auch eine „Erleichterung“. Das gebe ihm „etwas Freiheit“ und „etwas mehr Ruhe“. „Denn hätte ich auch diesen Kampf verloren, wäre mein Selbstvertrauen stark gesunken“, meinte der Hamburger: „Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann.“
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