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Verdächtiger gefasst

Messerangriff in New Yorker Bahnhof: 6 Verletzte

Ausland
08.06.2026 11:23
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko sind am Sonntagabend in der Penn Station, einem Bahnhof im New Yorker Stadtteil Manhattan, bei einem Messerangriff sechs Menschen verletzt worden. 

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Laut Angaben von Bürgermeister Zohran Mamdani wurde dabei ein Mensch schwer verletzt, die restlichen Opfer erlitten mittelschwere bzw. leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, die Umstände und das Motiv für die Tat waren zunächst unklar.

Die New Yorker Feuerwehr hatte zunächst von fünf Stichopfern gesprochen. Mamdani zufolge konnten Sicherheitskräfte der US-Eisenbahngesellschaft Amtrak den Angreifer überwältigen und festzunehmen. Der Verdächtige leide möglicherweise unter schweren psychischen Problemen, heißt es.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Die 1910 errichtete Pennsylvania Station – umgangssprachlich als Penn Station bezeichnet – ist ein Durchgangsbahnhof im Westen des Stadtteils Manhattan. Betreiber des Bahnhofs ist das Unternehmen Amtrak, seit 1971 den Großteil des schienen­gebundenen Personen­fernverkehrs innerhalb der Vereinigten Staaten betreibt.

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