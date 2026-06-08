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Wegen Starkregen

Murenabgänge, überflutete Straßen und Sperren

Kärnten
08.06.2026 13:57
Die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten.
Die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten.(Bild: FF Brückl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu mehreren Überflutungen, Murenabgängen und Straßensperren ist es am Sonntagabend in Brückl (St. Veit an der Glan) gekommen. Starkregen verursachte die Einsätze. 

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Am Sonntag gegen 21.15 bis 22 Uhr zog über die Ortschaft Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan ein schweres Gewitter mit heftigen Starkregen. Mehrere Keller wurden durch den Regen überflutet. Die Feuerwehr Brückl rückte aus.

Kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Notfall gerufen. Im Bereich der Seeberg-Bundesstraße sind mehrere kleine Muren abgegangen. Dadurch musste die Bundesstraße teilweise verlegt werden.

„Durch die Straßenmeisterei Eberstein konnte die Fahrbahn mittels Bagger und Kehrmaschine wieder gereinigt werden“, so die Landespolizeidirektion.

Die Straßen wurden wegen der starken Regenfälle überflutet.
Die Straßen wurden wegen der starken Regenfälle überflutet.(Bild: FF Brückl)
Überschwemmung in Brückl am Sonntagabend.
Überschwemmung in Brückl am Sonntagabend.(Bild: FF Brückl)
Der Regen lockerte die Böden stark auf.
Der Regen lockerte die Böden stark auf.(Bild: FF Brückl)
Die Einsatzkräfte beim Arbeiten.
Die Einsatzkräfte beim Arbeiten.(Bild: FF Brückl)
Die Straße wurde gesperrt.
Die Straße wurde gesperrt.(Bild: FF Brückl)
Durch die Straßenmeisterei Eberstein konnte die Fahrbahn mittels Bagger gereinigt werden.
Durch die Straßenmeisterei Eberstein konnte die Fahrbahn mittels Bagger gereinigt werden.(Bild: FF Brückl)
Auch mehrere Keller wurden durch das Unwetter überflutet.
Auch mehrere Keller wurden durch das Unwetter überflutet.(Bild: FF Brückl)
(Bild: FF Brückl)
Die Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten.
Die Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten.(Bild: FF Brückl)
(Bild: FF Brückl)

Und auch der Magdalenenweg in Brückl musste in Fahrtrichtung Süden wegen weiterer Murenabgänge und einer unterspülten Fahrbahn gesperrt werden.

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