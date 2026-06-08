Murenabgänge, überflutete Straßen und Sperren

Zu mehreren Überflutungen, Murenabgängen und Straßensperren ist es am Sonntagabend in Brückl (St. Veit an der Glan) gekommen. Starkregen verursachte die Einsätze.
Am Sonntag gegen 21.15 bis 22 Uhr zog über die Ortschaft Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan ein schweres Gewitter mit heftigen Starkregen. Mehrere Keller wurden durch den Regen überflutet. Die Feuerwehr Brückl rückte aus.
Kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Notfall gerufen. Im Bereich der Seeberg-Bundesstraße sind mehrere kleine Muren abgegangen. Dadurch musste die Bundesstraße teilweise verlegt werden.
„Durch die Straßenmeisterei Eberstein konnte die Fahrbahn mittels Bagger und Kehrmaschine wieder gereinigt werden“, so die Landespolizeidirektion.
Und auch der Magdalenenweg in Brückl musste in Fahrtrichtung Süden wegen weiterer Murenabgänge und einer unterspülten Fahrbahn gesperrt werden.
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