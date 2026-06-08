Regierung & Opposition im großen „Herkunfts-Check“

79 Prozent der Österreicher fordern jetzt eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastro. Doch die Politik zögert. Die „Krone“ holte die Stimmen von Regierung und Opposition ein.
Die Ausgangslage ist so eindeutig, dass sie eigentlich keinen Interpretationsspielraum mehr lässt. Vier von fünf Österreichern wollen eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie, drei von vier fordern, dass die Regierung endlich ins Tun kommt. Das ist kein „kann man prüfen“, kein „muss man diskutieren“, das ist ein glasklarer Handlungsauftrag. Und dennoch liefern Teile der Politik genau das Gegenteil: Zögern, Abwägen, Abwarten. Während SPÖ, FPÖ und Grüne – auf Nachfrage der „Krone“ – zumindest öffentlich klar Position beziehen und sich hinter die Forderung stellen, wirkt das Verhalten von ÖVP und Neos wie ein politisches Ausweichmanöver.
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