Kommt in Oberösterreich jetzt ein Lachgas-Verbot?

Seit Sonntag ist in Deutschland der Verkauf von Lachgas in Kartuschen stark eingeschränkt. Minderjährige dürfen dieses weder erwerben noch besitzen. Auch der Verkauf über den Online-Handel und Automaten ist generell verboten. Der Grund für die Maßnahme: Lachgas wurde zunehmend als Partydroge missbraucht.