Kommt in Oberösterreich jetzt ein Lachgas-Verbot?

Lachgas kennt man eigentlich als Mittel zum Sedieren in der Medizin. In Deutschland wurde der Zugang zu der gefährlichen, immer beliebter werdenden Partydroge nun stark eingeschränkt. Der Chef des Instituts für Suchtprävention wünscht sich Vergleichbares auch in Oberösterreich.
Seit Sonntag ist in Deutschland der Verkauf von Lachgas in Kartuschen stark eingeschränkt. Minderjährige dürfen dieses weder erwerben noch besitzen. Auch der Verkauf über den Online-Handel und Automaten ist generell verboten. Der Grund für die Maßnahme: Lachgas wurde zunehmend als Partydroge missbraucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.