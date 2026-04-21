Jung-Lehrer machen um Mittelschule einen Bogen

Doch die Abneigung gegen das Unterrichten in der Sekundarstufe ist nicht in Stein gemeißelt. Eine aktuelle Untersuchung des „Entwicklungsverbund Cluster Mitte“ – da gehören sechs Unis und vier Pädagogische Hochschulen in Oberösterreich und Salzburg dazu – macht Hoffnung. „Am Ende des Studiums zeigten die Befragten eine deutlich gestiegene Bereitschaft, auch in der Mittelschule zu unterrichten. 60 Prozent können sich das vorstellen, 40 Prozent der Jung-Lehrer wollen allerdings weiterhin ausschließlich in der Oberstufe arbeiten“, sagt Helm.