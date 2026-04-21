Ausgleichsbeitrag für Solarstrom ist unzulässig

In einem Verfahren gegen die Spotty Smart Energy Partner GmbH hat die Arbeiterkammer OÖ eine richtungsweisende Entscheidung erwirkt.

Für Haushalte mit Photovoltaikanlage, die Strom einspeisen und Strom beziehen, gilt das Konsumentenschutzgesetz in vollem Umfang. Der von eingehobene Ausgleichsenergiebeitrag ist somit unzulässig.