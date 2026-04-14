Conchita im Beziehungsglück: „Bin sehr verliebt“

„Ich möchte gerne verkünden: Ich bin sehr verliebt“, verkündete Tom Neuwirth, auch bekannt als Conchita Wurst, zuletzt überraschend. In seinem Podcast mit dem Sänger JJ erzählte der ESC-Gewinner aus dem Jahr 2014 ganz offen über sein neues Liebesglück.
Neuwirth ist laut eigenen Angaben glücklich vergeben. Im Podcast „Bussi Bla Bla“ sprach er mit seinem Sänger-Kollegen JJ über sein Leben und ließ ganz nebenbei die Bombe platzen.
„Ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein“
Seit über einem halben Jahr sei er schon in der neuen Beziehung. Er schwärmte von seinem neuen Partner und davon, wie schön es sei, „in einer Beziehung zu sein, die funktioniert.“ Neuwirth fügte hinzu: „Ich kenne das so noch nicht. Das, was ich jetzt gerade erlebt, das kannte ich nicht.“
„Er hat mich eingekocht“
Der Sänger, bekannt unter dem Alias Conchita Wurst, plauderte auch über das erste Date mit seinem Schatz. Das fand bei ihm zu Hause statt, das Essen brachte sein neuer Partner mit: „Er hat mich eingekocht beim ersten Date“, verriet er. Es gab „,Hendlgatsch‘ mit Kastanien und einem urgeilen Salat ...“
Den Namen seines neuen Freundes hielt Neuwirth geheim. Er verriet lediglich, dass er schon vor der Beziehung mit ihm befreundet war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.