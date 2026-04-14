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Conchita im Beziehungsglück: „Bin sehr verliebt“

Stars & Society
14.04.2026 17:03
Tom Neuwirth erzählte in seinem Podcast ganz offen über seine neue Beziehung.
Tom Neuwirth erzählte in seinem Podcast ganz offen über seine neue Beziehung.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Ich möchte gerne verkünden: Ich bin sehr verliebt“, verkündete Tom Neuwirth, auch bekannt als Conchita Wurst, zuletzt überraschend. In seinem Podcast mit dem Sänger JJ erzählte der ESC-Gewinner aus dem Jahr 2014 ganz offen über sein neues Liebesglück.

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Neuwirth ist laut eigenen Angaben glücklich vergeben. Im Podcast „Bussi Bla Bla“ sprach er mit seinem Sänger-Kollegen JJ über sein Leben und ließ ganz nebenbei die Bombe platzen.

„Ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein“
Seit über einem halben Jahr sei er schon in der neuen Beziehung. Er schwärmte von seinem neuen Partner und davon, wie schön es sei, „in einer Beziehung zu sein, die funktioniert.“ Neuwirth fügte hinzu: „Ich kenne das so noch nicht. Das, was ich jetzt gerade erlebt, das kannte ich nicht.“

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„Er hat mich eingekocht“
Der Sänger, bekannt unter dem Alias Conchita Wurst, plauderte auch über das erste Date mit seinem Schatz. Das fand bei ihm zu Hause statt, das Essen brachte sein neuer Partner mit: „Er hat mich eingekocht beim ersten Date“, verriet er. Es gab „,Hendlgatsch‘ mit Kastanien und einem urgeilen Salat ...“

Den Namen seines neuen Freundes hielt Neuwirth geheim. Er verriet lediglich, dass er schon vor der Beziehung mit ihm befreundet war.

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