Conchita im Beziehungsglück: „Bin sehr verliebt“

„Ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein“

Seit über einem halben Jahr sei er schon in der neuen Beziehung. Er schwärmte von seinem neuen Partner und davon, wie schön es sei, „in einer Beziehung zu sein, die funktioniert.“ Neuwirth fügte hinzu: „Ich kenne das so noch nicht. Das, was ich jetzt gerade erlebt, das kannte ich nicht.“