Topmodel Bella Hadid öffnet ihr Bikini-Album

Bikini-Alarm bei Bella Hadid! Das Topmodel checkte nach dem Glamour bei den Filmfestspielen in Cannes auf einer Luxusjacht ein und schipperte mit ihrer Clique übers Mittelmeer. Die Fotos des Trips sorgen aktuell bei ihren Fans für Aufregung.
Auf Instagram veröffentlichte Bella Hadid am Wochenende nämlich eine Bildergalerie ihres Jacht-Trips. Und eins wird deutlich: Badebekleidung hatte das Topmodel mehr als genug eingesteckt.
„Wie immer umwerfend!“
Denn egal, ob im bronzefarbenen XXS-Bikini, im rosaroten Zweiteiler oder im hellblauen Badeanzug: Das Topmodel macht immer eine fantastische Figur!
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Bella Hadid:
„Der Morgenkaffee vor der Arbeit wird sich von nun an nie wieder so anfühlen wie zuvor“, schrieb die 29-Jährige frech zu der Bildergalerie, die den Anschein erweckte, dass der Urlaub nahezu endlos war.
„Der Sommer steht dir“, „Meerjungfrau“ oder „Du siehst wie immer umwerfend aus“, waren nur einige der zahlreichen Kommentare, die sich rasch unter dem Posting sammelten. Darunter mischten sich auch zahlreiche Flammen-Emojis oder Smileys mit Herzchenaugen.
Wow-Auftritt in Cannes
Bella Hadid sorgte vor ihrer verdienten Auszeit bei den Filmfestspielen von Cannes für einen der aufregendsten Red-Carpet-Momente. Die Model-Schönheit erschien Mitte Mai bei der Premiere des Films „De Gaulle: Tilting Iron“ in einem Schiaparelli-Kleid mit Mega-Ausschnitt bis zum Bauchnabel, das von einem Look der legendären Brigitte Bardot inspiriert war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.