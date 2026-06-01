Topmodel Bella Hadid öffnet ihr Bikini-Album

Wow-Auftritt in Cannes

Bella Hadid sorgte vor ihrer verdienten Auszeit bei den Filmfestspielen von Cannes für einen der aufregendsten Red-Carpet-Momente. Die Model-Schönheit erschien Mitte Mai bei der Premiere des Films „De Gaulle: Tilting Iron“ in einem Schiaparelli-Kleid mit Mega-Ausschnitt bis zum Bauchnabel, das von einem Look der legendären Brigitte Bardot inspiriert war.