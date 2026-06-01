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Urlaub ohne Ende

Topmodel Bella Hadid öffnet ihr Bikini-Album

Society International
01.06.2026 17:00
Bella Hadid teilt Urlaubsfotos auf Instagram – und sorgt mit ihren Bikinifotos für Begeisterung ...
Bella Hadid teilt Urlaubsfotos auf Instagram – und sorgt mit ihren Bikinifotos für Begeisterung bei ihren Fans.(Bild: instagram.com/bellahadid)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bikini-Alarm bei Bella Hadid! Das Topmodel checkte nach dem Glamour bei den Filmfestspielen in Cannes auf einer Luxusjacht ein und schipperte mit ihrer Clique übers Mittelmeer. Die Fotos des Trips sorgen aktuell bei ihren Fans für Aufregung.

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Auf Instagram veröffentlichte Bella Hadid am Wochenende nämlich eine Bildergalerie ihres Jacht-Trips. Und eins wird deutlich: Badebekleidung hatte das Topmodel mehr als genug eingesteckt.

„Wie immer umwerfend!“
Denn egal, ob im bronzefarbenen XXS-Bikini, im rosaroten Zweiteiler oder im hellblauen Badeanzug: Das Topmodel macht immer eine fantastische Figur!

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Bella Hadid:

„Der Morgenkaffee vor der Arbeit wird sich von nun an nie wieder so anfühlen wie zuvor“, schrieb die 29-Jährige frech zu der Bildergalerie, die den Anschein erweckte, dass der Urlaub nahezu endlos war.

„Der Sommer steht dir“, „Meerjungfrau“ oder „Du siehst wie immer umwerfend aus“, waren nur einige der zahlreichen Kommentare, die sich rasch unter dem Posting sammelten. Darunter mischten sich auch zahlreiche Flammen-Emojis oder Smileys mit Herzchenaugen.

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Wow-Auftritt in Cannes
Bella Hadid sorgte vor ihrer verdienten Auszeit bei den Filmfestspielen von Cannes für einen der aufregendsten Red-Carpet-Momente. Die Model-Schönheit erschien Mitte Mai bei der Premiere des Films „De Gaulle: Tilting Iron“ in einem Schiaparelli-Kleid mit Mega-Ausschnitt bis zum Bauchnabel, das von einem Look der legendären Brigitte Bardot inspiriert war. 

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