Conchita Wurst wird beim Song Contest dabei sein

Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth hat angekündigt, beim kommenden Song Contest in Wien dabei zu sein. „Was genau ich mache, weiß ich auch noch nicht“, sagte er in einem Interview. Der ESC habe jedenfalls „alles verändert“, sagte Neuwirth weiter, der 2014 als Conchita Wurst gewonnen hatte.
Damals sei ein „riesiger Traum in Erfüllung gegangen“, blickte er im Gespräch mit dem ORF Steiermark zurück. Heute ist Neuwirth, der früher auch einmal an der Castingshow „Starmania“ teilgenommen hatte, nicht nur als Conchita Wurst bekannt. Derzeit spielt er etwa den exzentrischen Habsburger Erzherzog Ludwig Viktor alias Luziwuzi im Wiener Rabenhoftheater. Dadurch habe er in das Schauspiel hineinschnuppern dürfen, sagte Neuwirth, der für die Rolle auch den Nestroy-Publikumspreis erhielt. Mit seiner Rolle habe er gewisse Parallelen.
Im November 2025 stand der Künstler auch für zwölf Vorstellungen als „Todesengel“ im Musical Romeo & Julia – Liebe ist alles im Theater des Westens in Berlin auf der Bühne. Neuwirth hatte auch immer wieder Auftritte im TV, beispielsweise in der Sendung „FameMaker“ und als Juror der ProSieben-Show „Queen of Drags“. „Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich liebe es, wenn ich irgendeine Art der Emotionen hervorrufen kann. Und dazu braucht es für mich mit aller Leichtigkeit eine Präzision und eine Qualität und eine Vorbereitung“, sagte der Oberösterreicher zum ORF Steiermark.
Mehrere Alben und Singles veröffentlicht
Der ehemalige ESC-Gewinner ist aber auch noch als Sänger tätig. 2018 veröffentlichte er das Album „From Vienna with Love“, 2019 folgte „Truth Over Magnitude“. 2021 erschien gemeinsam mit Martin Zerza die Single „Malebu“. Als JJ den ESC 2025 gewonnen hat, war Neuwirth nicht nur einer der Gratulanten, sondern auch mit ihm in einer Talksendung. „Ich empfinde es als absolutes Privileg, dir zuhören zu dürfen, weil das, was du machst, ist ganz was Besonderes und was Seltenes“, sagte er zu JJ.
Um bei dem Wettbewerb erfolgreich zu sein, müsse man einfach die beste Performance des Abends liefern, sagte Neuwirth jetzt. „Manchmal gewinnt das Lied, das am ärgsten produziert ist und am lautesten und hin und her. Und dann ein paar Jahre zurück, Lissabon in Portugal, mein Lieblingsbeispiel, gewinnen ein Klavier und eine Stimme.“ Es klingt ganz so, als würde sich der Künstler bereits auf die Show in Wien freuen.
