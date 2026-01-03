Conchita Wurst wird beim Song Contest dabei sein

Im November 2025 stand der Künstler auch für zwölf Vorstellungen als „Todesengel“ im Musical Romeo & Julia – Liebe ist alles im Theater des Westens in Berlin auf der Bühne. Neuwirth hatte auch immer wieder Auftritte im TV, beispielsweise in der Sendung „FameMaker“ und als Juror der ProSieben-Show „Queen of Drags“. „Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich liebe es, wenn ich irgendeine Art der Emotionen hervorrufen kann. Und dazu braucht es für mich mit aller Leichtigkeit eine Präzision und eine Qualität und eine Vorbereitung“, sagte der Oberösterreicher zum ORF Steiermark.