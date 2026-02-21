Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Podcast

Die österreichischen ESC-Gewinner JJ und Conchita Wurst starten am Sonntag, 22. Februar, gemeinsam einen Video-Podcast. „Wir reden über alles, worüber man auch mit seinen besten Freundinnen und Freunden reden würde – nur dass eine Kamera läuft“, sagten die beiden in einer Aussendung.
Inhalte sind Popkultur, Queerness, Mode und Performance. „Bussi Bla Bla“ hat zudem Rubriken wie „In die DMs geslided“, in der Nachrichten von Fans besprochen werden, und „Explaining Trends to Conchita“, in der JJ Internetphänomene für den älteren Tom Neuwirth greifbar macht. Der Podcast soll 20 Folgen bekommen und jeweils am Sonntag um 20 Uhr auf FM4 zu hören sein. Auf der Plattform YouTube sei „Bussi Bla Bla“ bereits 24 Stunden früher abrufbar, teilten die beiden Musiker mit.
Tom Neuwirth gewann 2014 als Conchita Wurst mit „Rise Like a Phoenix“ den Eurovision Song Contest und ist seither als Sänger, Künstler und Schauspieler tätig. JJ, Johannes Pietsch, holte im Vorjahr mit „Wasted Love“ den ESC-Sieg für Österreich. Gemeinsam ist den beiden auch, dass sie an der ORF-Castingshow „Starmania“ teilgenommen haben.
Hier sehen Sie die Podcast-Ankündigung:
„Bussi Bla Bla vereint zwei Generationen des österreichischen Musiklebens, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich doch in ihrer Haltung, ihrem Humor und ihrer Liebe zur Popkultur treffen“, heißt es in einer ORF-Aussendung.
Wie berichtet, wollte sich Conchita Wurst in diesem Jahr vom großen ESC verabschieden und keine Rolle mehr spielen. Inzwischen hat sich das aber wieder geändert. Auch im Podcast soll es um das Musik-Spektakel gehen.
