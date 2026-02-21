Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Podcast

Inhalte sind Popkultur, Queerness, Mode und Performance. „Bussi Bla Bla“ hat zudem Rubriken wie „In die DMs geslided“, in der Nachrichten von Fans besprochen werden, und „Explaining Trends to Conchita“, in der JJ Internetphänomene für den älteren Tom Neuwirth greifbar macht. Der Podcast soll 20 Folgen bekommen und jeweils am Sonntag um 20 Uhr auf FM4 zu hören sein. Auf der Plattform YouTube sei „Bussi Bla Bla“ bereits 24 Stunden früher abrufbar, teilten die beiden Musiker mit.