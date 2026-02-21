Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bussi Bla Bla“

Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Podcast

Stars & Society
21.02.2026 18:22
Die ESC-Gewinner JJ (links) und Conchita Wurst (rechts) haben einen gemeinsamen Podcast ins ...
Die ESC-Gewinner JJ (links) und Conchita Wurst (rechts) haben einen gemeinsamen Podcast ins Leben gerufen. Die erste Folge ist am Sonntag zu hören.(Bild: Krone KREATIV/Roman Zach-Kiesling; Marleen Moise/Getty Images/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die österreichischen ESC-Gewinner JJ und Conchita Wurst starten am Sonntag, 22. Februar, gemeinsam einen Video-Podcast. „Wir reden über alles, worüber man auch mit seinen besten Freundinnen und Freunden reden würde – nur dass eine Kamera läuft“, sagten die beiden in einer Aussendung.

0 Kommentare

Inhalte sind Popkultur, Queerness, Mode und Performance. „Bussi Bla Bla“ hat zudem Rubriken wie „In die DMs geslided“, in der Nachrichten von Fans besprochen werden, und „Explaining Trends to Conchita“, in der JJ Internetphänomene für den älteren Tom Neuwirth greifbar macht. Der Podcast soll 20 Folgen bekommen und jeweils am Sonntag um 20 Uhr auf FM4 zu hören sein. Auf der Plattform YouTube sei „Bussi Bla Bla“ bereits 24 Stunden früher abrufbar, teilten die beiden Musiker mit.

Tom Neuwirth gewann 2014 als Conchita Wurst mit „Rise Like a Phoenix“ den Eurovision Song Contest und ist seither als Sänger, Künstler und Schauspieler tätig. JJ, Johannes Pietsch, holte im Vorjahr mit „Wasted Love“ den ESC-Sieg für Österreich. Gemeinsam ist den beiden auch, dass sie an der ORF-Castingshow „Starmania“ teilgenommen haben.

Hier sehen Sie die Podcast-Ankündigung:

Lesen Sie auch:
Die beiden Song-Contest-Gewinner JJ und Conchita Wurst im Talk mit Andi Knoll 
Auftritt bei JJ-Talk
Conchita Wurst plötzlich in neuer „Papa“-Rolle!
19.05.2025

„Bussi Bla Bla vereint zwei Generationen des österreichischen Musiklebens, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich doch in ihrer Haltung, ihrem Humor und ihrer Liebe zur Popkultur treffen“, heißt es in einer ORF-Aussendung.

Wie berichtet, wollte sich Conchita Wurst in diesem Jahr vom großen ESC verabschieden und keine Rolle mehr spielen. Inzwischen hat sich das aber wieder geändert. Auch im Podcast soll es um das Musik-Spektakel gehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
21.02.2026 18:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Stars & Society
„Bussi Bla Bla“
Conchita Wurst und JJ starten gemeinsamen Podcast
„Liebe zurückgeben“
Shakira gibt Gratis-Konzert in Mexiko City
Kein Scherz!
William Shatner bringt Metal-Album raus – mit 94!
Keine Gewissensbisse
Andrew sorgt sich nur um seine Autos und Pferde
„Gute Nacht“
Netflix zeigt Eric Danes Abschiedsworte an Töchter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf