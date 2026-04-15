Andampft is´zu Saison im Eisenbahnmuseum Strasshof

Im beliebten Eisenbahnmuseum im Bezirk Gänserndorf ist es Beginn und Höhepunkt der Saison zugleich, wenn sich die mächtigen Kolosse aus Stahl mit reiner Dampfkraft das erste Mal nach der Winterpause – nicht zuletzt auch sehr lautstark – in Bewegung setzen. Und so war es auch heuer: Hunderte Menschen strömten in das Eisenbahnmuseum, um der Erstausfahrt beizuwohnen. Besonders für Kinder ist dies ein Ereignis, das lange in Erinnerung bleibt.