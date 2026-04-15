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Große Dampflok gab Gas

Andampft is´zu Saison im Eisenbahnmuseum Strasshof

Familie & Bildung
15.04.2026 18:50
Mit einer Riesenwolke
Mit einer Riesenwolke(Bild: Eisenbahnmuseum Strasshof)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Es ist eine Tradition in Strasshof, zu der Menschen von weitem strömen. Und zwar nicht nur für Eisenbahn-Freude, denn für die ist es ohnehin ein Pflichttermin. Wenn man sich das Video einer Drohne bei der Erstausfahrt einer 52.100 ansieht, versteht man gut, welche Faszination, Kraft und Auftritt die alten Dampfrösser ausstrahlen können.

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Im beliebten Eisenbahnmuseum im Bezirk Gänserndorf ist es Beginn und Höhepunkt der Saison zugleich, wenn sich die mächtigen Kolosse aus Stahl mit reiner Dampfkraft das erste Mal nach der Winterpause – nicht zuletzt auch sehr lautstark – in Bewegung setzen. Und so war es auch heuer: Hunderte Menschen strömten in das Eisenbahnmuseum, um der Erstausfahrt beizuwohnen. Besonders für Kinder ist dies ein Ereignis, das lange in Erinnerung bleibt.

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Umfassendes Programm für heuer
Für das heurige Jahr hat der Verein wieder ein umfassendes Programm auf die Beine – besser gesagt: Schiene – gestellt. Am 26. April lädt das „Heizhaus“ zum Fahrbetriebstag mit Oldtimertreffen. Auch am 1. Mai herrscht in den Dampfkesseln der „Rösser“ Hochdruck. 

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