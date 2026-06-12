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100 Jahre Rax-Seilbahn

Wie man in nur acht Minuten 1000 Höhenmeter macht

Niederösterreich
12.06.2026 17:00
Bernd Scharfegger (Betreiber der Rax-Seilbahn, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Elisabeth ...
Bernd Scharfegger (Betreiber der Rax-Seilbahn, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Elisabeth Zehetner (Staatssekretärin) und Walter Oblin (Postdirektor).(Bild: Krone KREATIV/Roman Zach-Kiesling)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Das beliebte Wahrzeichen in Reichenau an der Rax wurde 100 Jahre alt. Zahlreiche prominente Gäste erschienen nun zum Festakt, um das „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ gebührlich zu feiern. 

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Mit einem festlichen Jubiläumsakt im Schloss Reichenau, Bezirk Neunkirchen, wurde am Dienstag das 100-jährige Bestehen der Rax-Seilbahn gefeiert. Mehr als 350 Gäste aus Politik, Tourismus, Wirtschaft und Kultur kamen zusammen, um Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn hochleben zu lassen.

„Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“
Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1926 bringt die Rax-Seilbahn Menschen sicher und bequem auf das Rax-Plateau. Was damals als visionäres Großprojekt galt, entwickelte sich rasch zu einem Wahrzeichen der Region und zu einem Motor für den Tourismus in den Wiener Alpen. Als „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ wurde sie bereits früh beschrieben.

Heute nutzen jährlich rund 200.000 Gäste die Bahn, die in weniger als acht Minuten mehr als 1.000 Höhenmeter überwindet. 

Michael Duscher (Geschäftsführer der NÖ-Werbung), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau), ...
Michael Duscher (Geschäftsführer der NÖ-Werbung), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau), Alexandra Grabner-Fritz (Bezirkshauptfrau Neunkirchen), Elisabeth Zehetner (Staatssekretärin), Astrid Steharnig-Staudinger (Geschäftsführerin der Österreich Werbung), Mariella Klement-Kapeller (Geschäftsführerin Wiener Alpen in NÖ), Franz Hörl (Fachverbands-Obmann Seilbahnwirtschaft WKÖ). Vorne: Bernd Scharfegger (Betreiber der Rax-Seilbahn).(Bild: Roman Zach-Kiesling)

Schon vor dem offiziellen Festakt herrschte in der Region Feierlaune. Sonderfahrten der historischen Höllentalbahn, Musik, kulinarische Schmankerl und nostalgische Einblicke in die Geschichte der Seilbahn sorgten für Begeisterung. Aufgrund einer Gewitterwarnung wurde die Veranstaltung kurzfristig ins Schloss Reichenau verlegt – der guten Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch.

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Viele emotionale Momente prägten die Feier
Musikalische Darbietungen, ein Rückblick auf die bewegte Geschichte der Bahn und zahlreiche prominente Ehrengäste machten den Jubiläumstag zu einem besonderen Ereignis. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Vertreter der Bundesregierung sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Tourismus und Wirtschaft würdigten die Bedeutung der Rax-Seilbahn für Niederösterreich.

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Für emotionale Momente sorgten vor allem die vielen Erinnerungen und persönlichen Geschichten rund um die Bahn. „Die große Wertschätzung, die uns entgegengebracht wurde, erfüllt unser gesamtes Team mit Stolz“, so Betreiber Bernd Scharfegger. Die Rax-Seilbahn sei seit Generationen ein fester Bestandteil des Lebens vieler Menschen und weit mehr als nur ein Verkehrsmittel.

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