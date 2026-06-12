Wie man in nur acht Minuten 1000 Höhenmeter macht

„Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1926 bringt die Rax-Seilbahn Menschen sicher und bequem auf das Rax-Plateau. Was damals als visionäres Großprojekt galt, entwickelte sich rasch zu einem Wahrzeichen der Region und zu einem Motor für den Tourismus in den Wiener Alpen. Als „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ wurde sie bereits früh beschrieben.

Heute nutzen jährlich rund 200.000 Gäste die Bahn, die in weniger als acht Minuten mehr als 1.000 Höhenmeter überwindet.