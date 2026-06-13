Jäger bauten „Hochstand“ für Wildtier-Freunde

Josef Kohzina aus Bullendorf ist so ein Waidmann mit Gefühl für kritische Stimmen. Als als Obmann der „Weinviertler Jägerrunde“, die sich abseits der Pirsch auch für Projekte einsetzt, will er genau auch auf aufmerksam machen. Damit werde vor allem bei kritischen Stimmen auch das Bewusstsein in den Fokus gerückt, dass die Aufgaben der Jäger nicht nur den Abschuss von Tieren umfassen.