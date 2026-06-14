Ein Turnier auch für die klare Männer-Minderheit

Beim Völkerball im Waldviertel sind die Frauen ganz klar am Ball. Mit einer Ausnahme diesen Freitag, 19. Juni: Da gibt es im Schwarzenau im Bezirk Zwettl zwar auch ein Damen-, aber eben auch ein separates Herrenturnier. Anmeldung sind noch möglich.
Es gibt viele Damenvölkerballturniere im Waldviertel. Wenn sich aber auch die Herren den sportlichen Abschuss-Dramen stellen wollen, gibt es in der Region jedoch so gut wie kein Angebot, weiß Andreas Dorr, Obmann des Eisenbahner Sportvereins Schwarzenau.
Deshalb findet nächsten Freitag, 19. Juni, ab 18 Uhr, am Gelände des Fußballplatzes Schwarzenau im Bezirk Zwettl nicht nur ein Damen-Völkerballturnier, sondern auch ein separates Herrenturnier statt. „Die Hobbymannschaften bestehen aus acht Spielern, zur Not gehen sogar sieben Spieler“, betont Dorr, dass man sich für die beiden Gauditurniere noch bis Mittwochabend unter der Email kasinator@aon.at oder 0664/4207158 anmelden kann.
Größter Pokal nicht für Völkerball
Übrigens: Den größten Pokal wird es für den Sieger der Spritzerwertung geben, weil der Spaß alleine im Vordergrund stehe. Auch die Möglichkeit zum „Fußball-Dart“ wird am Fußballplatz-Gelände geboten.
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