Ein Turnier auch für die klare Männer-Minderheit

Deshalb findet nächsten Freitag, 19. Juni, ab 18 Uhr, am Gelände des Fußballplatzes Schwarzenau im Bezirk Zwettl nicht nur ein Damen-Völkerballturnier, sondern auch ein separates Herrenturnier statt. „Die Hobbymannschaften bestehen aus acht Spielern, zur Not gehen sogar sieben Spieler“, betont Dorr, dass man sich für die beiden Gauditurniere noch bis Mittwochabend unter der Email kasinator@aon.at oder 0664/4207158 anmelden kann.