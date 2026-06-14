280 Jahre altes Grab mit mysteriöser Vergangenheit

„Wie mag es ihm fern der Heimat bei uns wohl ergangen sein, nachdem ihn der liebe Gott auf Wegen, die nur er selbst kennt, zu uns geleitet hat“, sinniert Abt Pius Maurer angesichts der Grabplatte. Mehr als 280 Jahre lang lag Geschichte verborgen unter Stein und Staub. Erst bei den laufenden Renovierungsarbeiten im Stift Lilienfeld rückte nun ein Grabstein wieder ins Licht, der von einem Mann erzählt, dessen Lebensweg heute noch Rätsel aufgibt. Jacobus de Fortunis hieß der Mönch, der 1741 in Lilienfeld seine letzte Ruhe fand. Geboren fernab der Voralpen, stammte er aus dem berühmten katalanischen Zisterzienserkloster Poblet in Spanien – einer Abtei, die bis heute zu den bedeutendsten geistlichen und kulturellen Wahrzeichen Kataloniens zählt.