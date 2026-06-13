Mit Lok unter Volldampf zu den Oldtimer-Traktoren

Da schlagen die Herzen von Technik-Historikern höher! Denn am Sonntag, 14. Juni kann man von Zwettl und Schwarzenau im Bezirk Zwettl mit der Dampflok nach Bernschlag fahren, wo zahlreiche Oldtimer-Traktoren genau besichtigt werden können.
Zu einem besonderen Event lädt der Museums-Lokalbahn Verein Zwettl ein. Mit der Dampflok wird diesen Sonntag, 14. Juni, um 9.50 Uhr, von Zwettl zum „Bernschlager Traktoraufmarsch“ gefahren. Um Fahrgäste der Franz-Josefs-Bahn zwischen Wien und Gmünd abzuholen, heißt es auch am Bahnhof Schwarzenau für die Dampflok um 11.17 Uhr Abfahrt. Bei beiden Fahrten werden die „Marün Bluzza´n“ mit Musik für gute Stimmung sorgen. „Auch wenn jemand das Rad mitnehmen will, ist das überhaupt kein Problem“, freut sich Obmann Karl Wasinger viele Fahrgäste.
Beim großen Fest der Feuerwehr Bernschlag und der Traktorfreunde Allentsteig werden dann zahlreiche Oldtimer zu sehen sein. Um 13.30 Uhr findet die Parade der historischen Gefährte statt. Anschließend fahren Traktoren und Dampfzug parallel, womit vor allem auf alle Fotografen ein veranstaltungstechnischer Leckerbissen wartet. Für Kinder wird ein Traktorgeschicklichkeitsfahren und eine Luftburg geboten.
Rückfahrt am Nachmittag
Um 14.40 Uhr wird die alte Dampflok die Besucher nach Schwarzenau zurückbringen, um 15.55 Uhr startet dann die Abfahrt nach Zwettl. Im historischen Buffetwaggon werden die Fahrgäste mit Zwettler Bier, Limonaden, Kaffee und Kuchen verköstigt.
Kurzentschlossene können noch Plätze unter der Telefonnummer 0677/64304259 oder unter der Emailadresse: karten@lokalbahnverein.at reservieren. „Aber wenn man möchte, kann man am Sonntag auch am Schalter des Bahnhofs Zwettl oder im Zug eine Karte ergattern“, betont Obmann Wasinger. Mehr Informationen unter www.lokalbahnverein.at
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