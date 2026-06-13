Mit Lok unter Volldampf zu den Oldtimer-Traktoren

Zu einem besonderen Event lädt der Museums-Lokalbahn Verein Zwettl ein. Mit der Dampflok wird diesen Sonntag, 14. Juni, um 9.50 Uhr, von Zwettl zum „Bernschlager Traktoraufmarsch“ gefahren. Um Fahrgäste der Franz-Josefs-Bahn zwischen Wien und Gmünd abzuholen, heißt es auch am Bahnhof Schwarzenau für die Dampflok um 11.17 Uhr Abfahrt. Bei beiden Fahrten werden die „Marün Bluzza´n“ mit Musik für gute Stimmung sorgen. „Auch wenn jemand das Rad mitnehmen will, ist das überhaupt kein Problem“, freut sich Obmann Karl Wasinger viele Fahrgäste.