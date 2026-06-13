Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historische Maschinen

Mit Lok unter Volldampf zu den Oldtimer-Traktoren

Niederösterreich
13.06.2026 13:00
(Bild: Museums-Lokalbahn Verein Zwettl)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Da schlagen die Herzen von Technik-Historikern höher! Denn am Sonntag, 14. Juni kann man von Zwettl und Schwarzenau im Bezirk Zwettl mit der Dampflok nach Bernschlag fahren, wo zahlreiche Oldtimer-Traktoren genau besichtigt werden können.

0 Kommentare

Zu einem besonderen Event lädt der Museums-Lokalbahn Verein Zwettl ein. Mit der Dampflok wird diesen Sonntag, 14. Juni, um 9.50 Uhr, von Zwettl zum „Bernschlager Traktoraufmarsch“ gefahren. Um Fahrgäste der Franz-Josefs-Bahn zwischen Wien und Gmünd abzuholen, heißt es auch am Bahnhof Schwarzenau für die Dampflok um 11.17 Uhr Abfahrt. Bei beiden Fahrten werden die „Marün Bluzza´n“ mit Musik für gute Stimmung sorgen. „Auch wenn jemand das Rad mitnehmen will, ist das überhaupt kein Problem“, freut sich Obmann Karl Wasinger viele Fahrgäste. 

Beim großen Fest der Feuerwehr Bernschlag und der Traktorfreunde Allentsteig werden dann zahlreiche Oldtimer zu sehen sein. Um 13.30 Uhr findet die Parade der historischen Gefährte statt. Anschließend fahren Traktoren und Dampfzug parallel, womit vor allem auf alle Fotografen ein veranstaltungstechnischer Leckerbissen wartet. Für Kinder wird ein Traktorgeschicklichkeitsfahren und eine Luftburg geboten. 

Rückfahrt am Nachmittag
Um 14.40 Uhr wird die alte Dampflok die Besucher nach Schwarzenau zurückbringen, um 15.55 Uhr startet dann die Abfahrt nach Zwettl. Im historischen Buffetwaggon werden die Fahrgäste mit Zwettler Bier, Limonaden, Kaffee und Kuchen verköstigt.

Kurzentschlossene können noch Plätze unter der Telefonnummer 0677/64304259 oder unter der Emailadresse: karten@lokalbahnverein.at  reservieren. „Aber wenn man möchte, kann man am Sonntag auch am Schalter des Bahnhofs Zwettl oder im Zug eine Karte ergattern“, betont Obmann Wasinger. Mehr Informationen unter www.lokalbahnverein.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.06.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.024 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
103.293 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
82.774 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1768 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1518 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf