So lange ist Pferdezentrum mindestens lahmgelegt

Influenza – also die „echte Grippe“ – legt das Pferdezentrum Stadl-Paura in Oberösterreich lahm. Das Gelände mit 150 Pferden steht unter Quarantäne. Betroffen waren am Dienstag etwa 40 Rösser. „Es geht darum, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, erklärt Tierarzt Wolfgang Kromoser.