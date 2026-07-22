„Den Gästen schmeckt es wie bei der eigenen Mama“

„Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe maturiert, dann geheiratet und viel gelernt – aber nur fürs Leben, nicht wie man ein Lokal führt.“ Michaela Walchshofer macht kein Tamtam um ihre Person, auch nicht, seit ihr Lokal, die Alte Metzgerei von einem der bekanntesten Gastronomieführer für das beste Mittagsmenü ausgezeichnet wurde. „Das ist schön, aber viel wichtiger ist mir der Kontakt zu meinen Gästen.“ Nicht zuletzt, weil diese für die Gastronomin beziehungsweise ihre Kost abgestimmt haben. Denn der Laden geht gut, was auch der Lage geschuldet ist. „Ich habe in der Herrenstraße mit den Geschäften und Büros auch ein gutes Einzugsgebiet“, erklärt die 61-Jährige nüchtern. Dennoch dürfte sie einiges richtig machen, hat sie doch das Lokal heuer schon das 18. Jahr. „Wir hatten früher eine Fleischhauerei, mussten im Mai 2008 Insolvenz anmelden. Ich habe mich mit dem Hausherren dieses Standorts einigen können und ein Lokal daraus gemacht. Wir sind kein klassisches Restaurant, aber ein sehr guter Imbiss“, so Walchshofer. Sechs Vollzeitbeschäftigte und einige geringfügig angestellte Aushilfen stemmen den Ansturm.