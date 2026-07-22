Sommeroper: Figaro zieht auf die Aiserbühne

Die Aiserbühne in Schwerberg verwandelt sich ab dem Wochenende wieder in einen einzigartigen Opern- und Operettenhimmel. Claudia und Christian Geyrhofer laden unter dem Motto „Classic Pure“ zu Mozarts Meisterwerk „Le Nozze di Figaro“ ein. Im August folgt die leidenschaftliche Operette „Giuditta“.
Große Stimmen, große Emotionen und unvergessliche Musik treffen auf eine der außergewöhnlichsten Freiluftbühnen Oberösterreichs: Die Aiserbühne in Schwertberg ist der Schauplatz für hochkarätige Klassikproduktionen, die unter dem Markenzeichen Classic Pure angeboten werden.
Nach umjubelten Aufführungen im Stadttheater Bad Hall gastieren zwei aktuelle Opern- und Operettenproduktionen, die Intendant Thomas Kerbl inszeniert hat, nun auf der stimmungsvollen Open-Air-Bühne. Am Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli, ist „Le Nozze di Figaro“ zu erleben. Franz Lehárs Operette „Giuditta“ steht anschließend am Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August, auf dem Programm.
Junge Stimmen der obersten Spitze
Wie in Bad Hall begeistern auch auf der Aiserbühne junge Sängerinnen und Sänger des Oberösterreichischen Opernstudios sowie der Anton Bruckner Privatuniversität.
Erstmals tritt Cemre Elisa Görgü als Giuditta auf. Sie ist eine der Preisträgerinnen des „ZukunftsStimmen-Wettbewerbs 2026“ unter der Patronanz von Elīna Garanča.
Karten für Classic Pure – die Oper beziehungsweise die Operette auf der Aiserbühne – sind auf oeticket.com erhältlich.
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