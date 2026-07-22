Sommeroper: Figaro zieht auf die Aiserbühne

Nach umjubelten Aufführungen im Stadttheater Bad Hall gastieren zwei aktuelle Opern- und Operettenproduktionen, die Intendant Thomas Kerbl inszeniert hat, nun auf der stimmungsvollen Open-Air-Bühne. Am Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli, ist „Le Nozze di Figaro“ zu erleben. Franz Lehárs Operette „Giuditta“ steht anschließend am Samstag, 8. August, und Sonntag, 9. August, auf dem Programm.