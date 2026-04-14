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Wofür Neandertaler Schildkrötenpanzer brauchten

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14.04.2026 16:27
Für die Panzer der Europäischen Sumpfschildkröte hatten die Neandertaler vermutlich eine ...
Für die Panzer der Europäischen Sumpfschildkröte hatten die Neandertaler vermutlich eine Verwendung.(Bild: Creative Nature – stock.adobe.com)
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Von krone.at

Die Neandertaler haben Schildkröten gejagt und es dabei offenbar nicht nur auf das Fleisch abgesehen. Wie eine neue Studie zeigt, verwerteten sie auch die Panzer der Schildkröten und machten daraus vermutlich praktisches Werkzeug wie Schöpflöffel.

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Forschende haben im heutigen deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Stücke von Schildkrötenpanzern entdeckt, wie die Johannes Gutenberg-Universität mitteilt. Die Wissenschaftler nahmen die rund 125.000 Jahre alten Panzerteile der Europäischen Sumpfschildkröte genau unter die Lupe und machten eine überraschende Entdeckung: Viele der Stücke hatten Schnittspuren an der Innenseite.

Das legt nahe, dass die Neandertaler die Panzer zu Werkzeugen wie Schöpflöffel verarbeitet haben. Dazu passt auch, dass die Schildkröten von den Neandertalern sorgfältig geschlachtet wurden. Sie trennten Gliedmaßen ab, entfernten die inneren Organe und säuberten die Panzer gründlich.

Brauchten Schildkröten-Fleisch nicht unbedingt
Das würde erklären, wieso die Neandertaler Jagd auf die Tiere gemacht hatten, denn rein als Nahrung dürften sie die Schildkröten nicht gefangen haben, schätzt Studienautorin Sabine Gaudzinski-Windheuser.

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Die Panzerteile wurden nämlich in einer Gegend gefunden, in der „wahrscheinlich ein völliger Kalorienüberschuss“ herrschte, weil so viele Tiere dort lebten, berichtet die Wissenschaftlerin. Vermutlich waren die Neandertaler deswegen nicht darauf angewiesen, die Schildkröten zu essen, die „einen vergleichsweise geringen Nährwert“ haben, sagt Gaudzinski-Windheuser.

Es gibt gleich mehrere Erklärungen, wieso trotzdem Jagd auf die gepanzerten Tiere gemacht wurde. Möglicherweise mochten die Neandertaler schlicht den Geschmack von Schildkrötenfleisch oder sie vermuteten einen medizinischen Nutzen – oder die Panzer waren eben einfach praktisch.

Jagd nördlich der Alpen
Die im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie liefert noch eine zweite wichtige Erkenntnis. Es ist schon länger bekannt, dass Neandertaler in südlicheren Regionen Jagd auf Schildkröten gemacht hatten. „Unsere Daten liefern den ersten Nachweis dafür, dass Neandertaler auch nördlich der Alpen, jenseits des Mittelmeerraums, gezielt Schildkröten jagten und verwerteten“, erklärt Gaudzinski-Windheuser. 

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