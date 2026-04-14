Wofür Neandertaler Schildkrötenpanzer brauchten

Jagd nördlich der Alpen

Die im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie liefert noch eine zweite wichtige Erkenntnis. Es ist schon länger bekannt, dass Neandertaler in südlicheren Regionen Jagd auf Schildkröten gemacht hatten. „Unsere Daten liefern den ersten Nachweis dafür, dass Neandertaler auch nördlich der Alpen, jenseits des Mittelmeerraums, gezielt Schildkröten jagten und verwerteten“, erklärt Gaudzinski-Windheuser.