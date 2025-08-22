Neandertaler und Homo sapiens: Neue Sex-Beweise

Verpaarten sich früher als angenommen

In den Untersuchungen des Skeletts kam heraus: Neandertaler und moderne Menschen hatten wohl schon vor 140.000 Jahren Sex miteinander. Das Kind habe Merkmale von beiden Menschenarten, meinen Wissenschaftler. So ähnelt der Schädel dem eines Homo sapiens, der Unterkiefer und das Innenohr schauen eher aus wie das, was von Neandertalern bekannt ist. Die Forschenden sagen, das ist der Beweis, dass es sich bei dem Kind um einen Hybrid handelt.