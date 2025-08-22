Neandertaler und Homo sapiens: Neue Sex-Beweise

Beim ersten Aufeinandertreffen von Neandertalern und Homo sapiens blieb es nicht nur bei einer flüchtigen Begegnung – sie zeugten auch gemeinsamen Nachwuchs. Und das schon viel früher als bislang angenommen. Das zeigte jetzt ein in Israel entdecktes Kinderskelett.
Vor rund 90 Jahren wurde in einer Höhle in Israel das Skelett eines etwa fünfjährigen Kindes gefunden. Das lieferte nun interessante Erkenntnisse über das Sexleben von Neandertalern und Menschen. Denn moderne Analysetechniken zeigten, dass das Kind Spuren beider Menschengruppen in sich trägt, schreibt das Fachblatt „L’Anthropologie“.
Verpaarten sich früher als angenommen
In den Untersuchungen des Skeletts kam heraus: Neandertaler und moderne Menschen hatten wohl schon vor 140.000 Jahren Sex miteinander. Das Kind habe Merkmale von beiden Menschenarten, meinen Wissenschaftler. So ähnelt der Schädel dem eines Homo sapiens, der Unterkiefer und das Innenohr schauen eher aus wie das, was von Neandertalern bekannt ist. Die Forschenden sagen, das ist der Beweis, dass es sich bei dem Kind um einen Hybrid handelt.
Völlig neue Erkenntnis
Es ist ein Fund, der das Bild der Menschheitsgeschichte neu zeichnen könnte. Denn bisher ging man davon aus, dass sich die beiden Menschengruppen erst vor 60.000 bis 40.000 Jahren verpaarten. Auch heute stammen noch zwei bis sechs Prozent unseres Erbguts vom Neandertaler.
Moderne Techniken brachten Erkenntnis
Hochauflösende Mikro-CT-Scans und 3D-Rekonstruktionen ermöglichten den Fund. Mit diesen Mitteln konnten die Forschenden selbst unsichtbare Strukturen sichtbar machen. „Besonders der Unterkiefer trägt eindeutige Merkmale des Neandertalers“, sagte der Anthropologe Dustin Welper dem „Spiegel“. Laut ihm ein klarer Hinweis darauf, dass das Kind halb Neandertaler, halb Homo sapiens war. Sicherheit könnten jedoch nur Genanalysen bringen, die noch ausstehen.
