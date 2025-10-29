Neandertaler waren mobiler als gedacht

Fund ist 45.000 Jahre alt

Es stammt vermutlich von einem Oberschenkelknochen und laut Radiocarbon-Datierung aus dem Zeitraum, in dem moderne Menschen und Neandertaler in Eurasien aufeinandertrafen und letztere in der Folge verschwanden, also vor rund 45.000 Jahren. Gerade aus dieser Epoche gebe es nur sehr wenige fossile menschliche Zeugnisse.