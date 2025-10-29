Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Fund bestätigt

Neandertaler waren mobiler als gedacht

Wien
29.10.2025 12:45
Die neue Studie bestätigt, dass Neandertaler große Entfernungen überwinden konnten.
Die neue Studie bestätigt, dass Neandertaler große Entfernungen überwinden konnten.(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

Ein Knochenfragment mit rund 45.000 Jahre alter Neandertaler-DNA weist darauf hin, dass unsere Verwandten vermutlich deutlich mobiler waren als vermutet.

0 Kommentare

Das rund fünf Zentimeter lange Knochenstück stammt aus einem Felsüberhang auf der Krim-Halbinsel und wurde von Wiener Forschern identifiziert. Im Fachjournal „Proceedings“ der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) zeigten sie nun erstaunliche genetische Verbindungen Richtung Ost und West auf.

Neben wenigen Knochenstücken von Mammuts und Wölfen konnte zur Überraschung der Wissenschafter auch ein Neandertaler-Knochenstück nachgewiesen werden, das sie „Star 1“ nannten.

Fund ist 45.000 Jahre alt
Es stammt vermutlich von einem Oberschenkelknochen und laut Radiocarbon-Datierung aus dem Zeitraum, in dem moderne Menschen und Neandertaler in Eurasien aufeinandertrafen und letztere in der Folge verschwanden, also vor rund 45.000 Jahren. Gerade aus dieser Epoche gebe es nur sehr wenige fossile menschliche Zeugnisse.

Lesen Sie auch:
Neandertaler und moderne Menschen hatten wohl schon vor 140.000 Jahren Sex miteinander.
Früher als gedacht
Neandertaler und Homo sapiens: Neue Sex-Beweise
22.08.2025
Sensationeller Fund
Neandertaler verblüfft mit kunstvoller Schnitzerei
05.07.2021

Diese Erkenntnis unterstreiche die Ansicht, dass Vertreter von „Homo neanderthalensis“ vor allem in den klimatisch günstigeren Epochen zwischen den Eiszeiten offenbar über die weitläufigen eurasischen Steppen verteilt gelebt haben.

Krim-Halbinsel als einstige Drehscheibe
Die Krim-Halbinsel könnte hier als eine Art Drehscheibe fungiert haben, vermuten die Wiener Forschenden. Die genetischen Verbindungen interpretieren sie dahingehend, dass diese Gruppen einst weite Strecken zurückgelegt haben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
12° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
11° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
11° / 17°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
11° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
170.954 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
142.656 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
129.778 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Wien
Flucht vor Tobendem
Familie floh zu Nachbarn, verbarrikadierte sich
Neuer Fund bestätigt
Neandertaler waren mobiler als gedacht
Zehn Kilometer Stau
Wieder Kollaps: Unfall legte Wiener A23 quasi lahm
Jugendanwälte warnen
Kinderarmut: Koch-Workshop, um Essen abzustauben
ÖFB-Cup im Ticker
SKN St. Pölten gegen Rapid Wien ab 20.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf