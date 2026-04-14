Kurios! EXW-Boss auf der Flucht, Strafe erhöht

Benjamin H. hätte es sicher gefallen: Obwohl der 28-jährige Millionenbetrüger gar nicht in Österreich ist, drehte sich beim Berufungsprozess am Oberlandesgericht Graz alles um ihn. Das rechtskräftige Urteil dürfte dem Kärntner aber weniger schmecken.
Benjamin H. ist eine schillernde Gestalt: erst Initiator von Schülerprotesten, dann mit 17 Schulabbrecher und erste Schritte in der Geschäftswelt. Die aber rasch von einem kleinen Laden in die große Finanzwelt führten.
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