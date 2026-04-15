Ist die österreichische Bio-Weidegans in Gefahr?

Als der Landwirt seinen Betrieb noch gemeinsam mit seiner Schwester Susanne Seier führte, schlachtete und verkaufte er rund um den Staatsfeiertag, Martini und Weihnachten zwischen 600 und 800 Bio-Weidegänse – zuletzt für 18 Euro pro Gans. Im Vorjahr waren es nur noch 300 Stück. „Davon kann ich nicht leben, auch wenn ich keine Angestellten mehr habe und alles alleine schupfe. Deshalb schraube ich nun zurück und konzentriere mich nur noch auf die Mästung meiner 20 Bio-Zuchtsauen und 300 Ferkel.“