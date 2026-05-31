Top-Köche sind mit Engagement und Herz am Herd

Mehr als nur Show: Die „Team Österreich Tafel“ legt sich für Menschen ins Zeug, die nur schwer über die Runden kommen.
Die nackten Zahlen: An acht Ausgabestellen im Burgenland wurden in Vorjahr an 404 Ausgabetagen 21.340 Kundenbesuche verzeichnet. 464 Freiwillige leisteten dafür 25.872 ehrenamtliche Stunden und verteilten 425.142 Kilo Lebensmittel.
Ein besonderes Mittagessen wurde nun bei der „Team Österreich Tafel“ in Neusiedl am See kredenzt: Die südburgenländischen Spitzenköche Melanie und Jürgen Csencsits bereiteten im Rahmen der österreichweiten Initiative „Herz am Herd“ ein Erdäpfelgulasch zu, das den Gästen vorzüglich mundete. „Dass wir hier für Menschen kochen durften, die es momentan nicht leicht haben, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Ein warmes Essen kann manchmal mehr bewirken, als man glaubt“, sagte Jürgen Csencsits.
Menschen helfen, Lebensmittel retten
Werner Krischka, Präsident vom Roten Kreuz Burgenland, streute dem „Team Österreich Tafel“ Rosen: „Seit 16 Jahren wird gezeigt, wie wirksam gelebte Menschlichkeit sein kann. Es werden Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt und gleichzeitig wertvolle Lebensmittel gerettet.“
Die Cooking-Roadshow „Herz am Herd“ durch Österreich, an der sich 18 Top-Köche beteiligen, endet mit einem Charity-Event auf Gut Wagram in Mitterstockstall (NÖ). Ende Juni werden Toni Mörwald und TV-Köchin Silvia Schneider ihre Erdäpfelgulasch-Variation auf den Tisch stellen.
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