Top-Köche sind mit Engagement und Herz am Herd

Ein besonderes Mittagessen wurde nun bei der „Team Österreich Tafel“ in Neusiedl am See kredenzt: Die südburgenländischen Spitzenköche Melanie und Jürgen Csencsits bereiteten im Rahmen der österreichweiten Initiative „Herz am Herd“ ein Erdäpfelgulasch zu, das den Gästen vorzüglich mundete. „Dass wir hier für Menschen kochen durften, die es momentan nicht leicht haben, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Ein warmes Essen kann manchmal mehr bewirken, als man glaubt“, sagte Jürgen Csencsits.