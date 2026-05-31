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Lustige Kabarettabende

Das Kabarett am See lädt Sie zu sich ein

Gewinnspiele
31.05.2026 05:00
(Bild: Manfred Baumann, Moritz Schell, Matern)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Kabarettduo Flo und Wisch laden als Veranstalter des „Kabarett am See“ wieder zu lustigen Kabarettabenden im Burgenland ein. Zwischen 11. und 25. September treten in unmittelbarer Nähe zum Neusiedlersee einige der besten Kabarettisten des Landes auf und die „Krone“ lädt Sie ein dabei zu sein!

Das Burgenland wird im September wieder zur Hochburg des österreichischen Kabaretts! Das Erfolgsduo Flo und Wisch lädt mit „Kabarett am See“ erneut zu mehreren Abenden voller Humor, Pointen und bester Unterhaltung rund um den Neusiedlersee. Zwischen 11. und 25. September geben sich in Oggau, Mörbisch und Rust zahlreiche Publikumslieblinge die Ehre – darunter Gerald Fleischhacker, Gernot Kulis, Wolfgang Böck, Erika Pluhar, Walter Kammerhofer, Alfred Dorfer, Gerry Seidl und viele weitere Größen der heimischen Kabarettszene.

Die Höhepunkte beim Kabarett am See
Für scharfzüngigen Humor und treffsichere Pointen sorgt Gerald Fleischhacker am 11. September im Gemeindekeller Oggau. Mit seinem unverwechselbaren Schmäh begeistert der Publikumsliebling das Publikum und nimmt Alltagswahnsinn sowie Gesellschaft gekonnt aufs Korn – da bleibt garantiert kein Auge trocken.

Ein ganz besonderes Highlight wartet außerdem am 12. September im Gemeindekeller Oggau mit dem neuen Format „6 Künstler / 6 Gläser“. Moderiert von Flo und Wisch verwandelt sich der Weinkeller der Gemeinde in eine einzigartige Mischung aus Kabarettabend und Weinverkostung. Gleich sechs Kabarettistinnen und Kabarettisten sorgen für beste Unterhaltung – dazu gibt es passend zu jedem Auftritt ein Glas burgenländischen Wein. Eine Genussreise, wie sie das Burgenland wohl noch nicht erlebt hat.

Flo & Wisch sind die Veranstalter von Kabarett am See und wirken auch mit.
Flo & Wisch sind die Veranstalter von Kabarett am See und wirken auch mit.(Bild: Moritz Schell)

Mit viel Charme und feinem Humor präsentiert sich Wolfgang Böck am 13. September im Gemeindekeller Oggau bei „Böck liest Wein“. Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler verbindet humorvolle Literatur mit seiner Leidenschaft für edle Tropfen und nimmt das Publikum mit auf eine amüsante Reise rund um Wein, Genuss und die vergnüglichen Folgen des Trinkens. Ein besonders stimmungsvoller Abend erwartet die Gäste mit Erika Pluhar am 20. September im Alten Kino Mörbisch. Gemeinsam mit Pianist Roland Guggenbichler verbindet die Grande Dame des österreichischen Kulturlebens Lyrik, Musik und persönliche Gedanken zu einem poetischen und zugleich humorvollen Bühnenabend voller Gefühl und Lebensfreude.

Erika Pluhar
Erika Pluhar(Bild: Christine Häusler)
Wolfgang Böck
Wolfgang Böck(Bild: Wolfgang Voglhuber)

Für geballte Lachmuskel-Attacken sorgt Walter Kammerhofer am 25. September in der Tennishalle im Seehotel Rust mit seinem neuen Best-of-Programm „AMOI OIS“. Der Kabarett-Star serviert die besten Momente aus seinem gesamten Repertoire – von schräg über selbstironisch bis herrlich chaotisch. Eine Zwerchfellmassage ist dabei garantiert. Ebenso turbulent wird es bei Gernot Kulis am 25. September in der Tennishalle im Seehotel Rust. In seinem neuen Programm „Ich kann nicht anders“ kämpft der Comedy-Star mit Familienchaos, künstlicher Intelligenz und smarten Haushaltsgeräten, die plötzlich mehr wissen als ihm lieb ist. Energiegeladen, schnell und mit vollem Körpereinsatz liefert Kulis ein wahres Pointenfeuerwerk.

Walter Kammerhofer
Walter Kammerhofer(Bild: attack)
Gernot Kulis
Gernot Kulis(Bild: Gernot K)

Das Programm vom Kabarett am See

Gemeindekeller Oggau
11.09.2026 – Gerald Fleischhacker – 19:30 Uhr
12.09.2026 – 6 Künstler / 6 Gläser – 19:30 Uhr
13.09.2026 – Wolfgang Böck – 15:30 Uhr

Altes Kino Mörbisch
 18.09.2026 – Flo und Wisch – 19:30 Uhr
19.09.2026 – Alfred Dorfer – 19:30 Uhr
20.09.2026 – Erika Pluhar – 15:00 Uhr
20.09.2026 – Monika Weinzettl und Gerold Rudle – 19:00 Uhr

Tennishalle im Seehotel Rust
25.09.2026 – Walter Kammerhofer – 15:30 Uhr
25.09.2026 – Gerry Seidl – 19:30 Uhr
25.09.2026 – Gernot Kulis – 19:30 Uhr

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie unter www.ticketwilli.com und in den Tourismusbüros Oggau, Mörbisch und Rust!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Kabarettabende im Rahmen des Kabarett am See Tickets! Wir verlosen folgende Tickets

  • 3x2 Karten für Gerald Fleischhacker am 11.09 um 19:30 Uhr im Gemeindekeller Oggau
  • 3x2 Karten für 6 Künstler / 6 Gläser am 12.09 um 19:30 Uhr im Gemeindekeller Oggau
  • 3x2 Karten für Wolfgang Böck am 13.09 um 15:30 Uhr im Gemeindekeller Oggau
  • 3x2 Karten für Flo und Wisch am 18.09 um 19:30 Uhr im alten Kino Mörbisch
  • 3x2 Karten für Alfred Dorfer am 19.09.2026 um 19:30 Uhr im alten Kino Mörbisch
  • 3x2 Karten für Erika Pluhar am 20.09.2026 um 15:00 Uhr im alten Kino Mörbisch
  • 3x2 Karten für Monika Weinzettl und Gerold Rudle am 20.09.2026 um 19:00 Uhr im alten Kino Mörbisch
  • 6x2 Karten für Gerry Seidl am 25.09.2026 um 19:30 Uhr in der Tennishalle im Seehotel Rust
  • 6x2 Karten für Gernot Kulis am 25.09.2026 um 19:30 Uhr in der Tennishalle im Seehotel Rust
  • 6x2 Karten für Walter Kammerhofer am 25.09.2026 um 15:30 Uhr in der Tennishalle im Seehotel Rust

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 5. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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