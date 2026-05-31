Das Kabarett am See lädt Sie zu sich ein

Für geballte Lachmuskel-Attacken sorgt Walter Kammerhofer am 25. September in der Tennishalle im Seehotel Rust mit seinem neuen Best-of-Programm „AMOI OIS“. Der Kabarett-Star serviert die besten Momente aus seinem gesamten Repertoire – von schräg über selbstironisch bis herrlich chaotisch. Eine Zwerchfellmassage ist dabei garantiert. Ebenso turbulent wird es bei Gernot Kulis am 25. September in der Tennishalle im Seehotel Rust. In seinem neuen Programm „Ich kann nicht anders“ kämpft der Comedy-Star mit Familienchaos, künstlicher Intelligenz und smarten Haushaltsgeräten, die plötzlich mehr wissen als ihm lieb ist. Energiegeladen, schnell und mit vollem Körpereinsatz liefert Kulis ein wahres Pointenfeuerwerk.