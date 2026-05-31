Aus Stallmist wird Öko-Strom für viele Haushalte

Kraftwerk auf dem Bauernhof

„Unsere besonders tierfreundliche Haltungsform macht eine stressfreie Rindermast möglich“, sagt Haller voller Überzeugung. Er pflegt einen direkten und natürlichen Umgang mit seinen 1500 Exemplaren von Fleckvieh. In seiner wohldurchdachten Kreislaufwirtschaft mit dem Bullinarium als eine spezielle Art der Direktvermarktung geht der Vorreiter jetzt noch einen Schritt weiter. Stallmist wird zu Biogas, im Kraftwerk auf dem Bauernhof lässt sich bereits ein Jahr lang Biomethan für mehr als 2000 Haushalte produzieren.