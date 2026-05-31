Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Puls der Zeit

Aus Stallmist wird Öko-Strom für viele Haushalte

Burgenland
31.05.2026 09:00
Tierarzt, Landwirt und Visionär Christoph Haller investiert in regionale Energiegewinnung und ...
Tierarzt, Landwirt und Visionär Christoph Haller investiert in regionale Energiegewinnung und Nachhaltigkeit.(Bild: Haller)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Jetzt fließt grünes Biomethan ins burgenländische Gasnetz. Dank hochmoderner Technologie und kluger Kreislaufwirtschaft setzt Tierarzt, Landwirt und Bullinarium-Chef Christoph Haller neue Maßstäbe. 

0 Kommentare

Eine Vision wird Realität. Tierarzt und Landwirt Christoph Haller aus Markt Allhau ist weitsichtig, der Pionier denkt nachhaltig. Als Bauernsohn aus dem Bregenzerwald hat er kleinbäuerliche Strukturen kennengelernt. In seinem größten Rinderstall Österreichs mitten im Burgenland haben die jungen Bullen nicht nur mehr Zeit und Platz zum Heranwachsen als in herkömmlichen Betrieben, sondern sind auch auf Stroh gebettet und werden mit den Erträgen von den Wiesen des Ramsar-Schutzgebietes an der Lafnitz gefüttert.

Kraftwerk auf dem Bauernhof
„Unsere besonders tierfreundliche Haltungsform macht eine stressfreie Rindermast möglich“, sagt Haller voller Überzeugung. Er pflegt einen direkten und natürlichen Umgang mit seinen 1500 Exemplaren von Fleckvieh. In seiner wohldurchdachten Kreislaufwirtschaft mit dem Bullinarium als eine spezielle Art der Direktvermarktung geht der Vorreiter jetzt noch einen Schritt weiter. Stallmist wird zu Biogas, im Kraftwerk auf dem Bauernhof lässt sich bereits ein Jahr lang Biomethan für mehr als 2000 Haushalte produzieren.

Das Biogas wird auf dem landwirtschaftlichen Betrieb erzeugt, Netz Burgenland übernimmt die ...
Das Biogas wird auf dem landwirtschaftlichen Betrieb erzeugt, Netz Burgenland übernimmt die Einspeisung.(Bild: Karl Grammer)
Eine top-moderne Membrantechnologie-Anlage bereitet Biogas zu hochwertigem Biomethan auf.
Eine top-moderne Membrantechnologie-Anlage bereitet Biogas zu hochwertigem Biomethan auf.(Bild: Karl Grammer)

Herzensprojekt mit Vorbildwirkung
Herzstück ist die neu errichtete, moderne Membrantechnologie-Anlage der Firma AB Energy, die Biogas zu hochwertigem Biomethan aufbereitet, das direkt in das öffentliche Gasnetz eingespeist wird. „Die Anlage kommt ganz ohne Einsatz von Lebens- oder Futtermitteln aus“, sagt Haller.

Die Umsetzung des Projektes dauerte Monate, die Millionen-Investition macht sich aber bezahlt: Die Produktionsleistung beträgt 2,3 Millionen m³ Biomethan pro Jahr. „Unsere Kreislaufwirtschaft verbindet Landwirtschaft, Energiegewinnung, Tierwohl und Klimaschutz zu einem geschlossenen System, das nicht nur CO-neutral, sondern sogar klima-positiv arbeitet“, betont Haller. Die Fachwelt stimmt seinem Vorzeigeprojekt begeistert zu.

Regionale Energiegewinnung

Dank der Membrantechnologie-Anlage im Betrieb von Christoph Haller werden pro Jahr sechs Millionen kWh produziert. Damit können mehr als 2000 Haushalte durchgehend mit sauberem Strom versorgt werden. Mit der täglich erzeugten Energie könnte man in einem E-Fahrzeug 60.000 Kilometer zurücklegen. Umgerechnet sind das 1,5 Erdumrundungen pro Tag. Die pro Stunde erzeugte Gasmenge macht 375 Kubikmeter aus. Damit lassen sich jeden Tag zwei Heißluftballone mit Biogas füllen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
31.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 26°
Symbol starke Regenschauer
Güssing
13° / 27°
Symbol starke Regenschauer
Mattersburg
15° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
16° / 27°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
15° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.855 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
107.233 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
91.820 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1488 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1183 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
962 mal kommentiert
Archivbild
Mehr Burgenland
Delikate Idee
Top-Köche sind mit Engagement und Herz am Herd
Im Netz bedroht
Doskozil als Opfer von politischem Cyber-Mobbing
Lustige Kabarettabende
Das Kabarett am See lädt Sie zu sich ein
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Rot-goldener Marshallplan: Gönner aus Übersee
Gartenausstellung
Zwischen seltenen Pflanzen und großer Geschichte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf