Aus Stallmist wird Öko-Strom für viele Haushalte

Jetzt fließt grünes Biomethan ins burgenländische Gasnetz. Dank hochmoderner Technologie und kluger Kreislaufwirtschaft setzt Tierarzt, Landwirt und Bullinarium-Chef Christoph Haller neue Maßstäbe.
Eine Vision wird Realität. Tierarzt und Landwirt Christoph Haller aus Markt Allhau ist weitsichtig, der Pionier denkt nachhaltig. Als Bauernsohn aus dem Bregenzerwald hat er kleinbäuerliche Strukturen kennengelernt. In seinem größten Rinderstall Österreichs mitten im Burgenland haben die jungen Bullen nicht nur mehr Zeit und Platz zum Heranwachsen als in herkömmlichen Betrieben, sondern sind auch auf Stroh gebettet und werden mit den Erträgen von den Wiesen des Ramsar-Schutzgebietes an der Lafnitz gefüttert.
Kraftwerk auf dem Bauernhof
„Unsere besonders tierfreundliche Haltungsform macht eine stressfreie Rindermast möglich“, sagt Haller voller Überzeugung. Er pflegt einen direkten und natürlichen Umgang mit seinen 1500 Exemplaren von Fleckvieh. In seiner wohldurchdachten Kreislaufwirtschaft mit dem Bullinarium als eine spezielle Art der Direktvermarktung geht der Vorreiter jetzt noch einen Schritt weiter. Stallmist wird zu Biogas, im Kraftwerk auf dem Bauernhof lässt sich bereits ein Jahr lang Biomethan für mehr als 2000 Haushalte produzieren.
Herzensprojekt mit Vorbildwirkung
Herzstück ist die neu errichtete, moderne Membrantechnologie-Anlage der Firma AB Energy, die Biogas zu hochwertigem Biomethan aufbereitet, das direkt in das öffentliche Gasnetz eingespeist wird. „Die Anlage kommt ganz ohne Einsatz von Lebens- oder Futtermitteln aus“, sagt Haller.
Die Umsetzung des Projektes dauerte Monate, die Millionen-Investition macht sich aber bezahlt: Die Produktionsleistung beträgt 2,3 Millionen m³ Biomethan pro Jahr. „Unsere Kreislaufwirtschaft verbindet Landwirtschaft, Energiegewinnung, Tierwohl und Klimaschutz zu einem geschlossenen System, das nicht nur CO-neutral, sondern sogar klima-positiv arbeitet“, betont Haller. Die Fachwelt stimmt seinem Vorzeigeprojekt begeistert zu.
Dank der Membrantechnologie-Anlage im Betrieb von Christoph Haller werden pro Jahr sechs Millionen kWh produziert. Damit können mehr als 2000 Haushalte durchgehend mit sauberem Strom versorgt werden. Mit der täglich erzeugten Energie könnte man in einem E-Fahrzeug 60.000 Kilometer zurücklegen. Umgerechnet sind das 1,5 Erdumrundungen pro Tag. Die pro Stunde erzeugte Gasmenge macht 375 Kubikmeter aus. Damit lassen sich jeden Tag zwei Heißluftballone mit Biogas füllen.
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