Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Netz bedroht

Doskozil als Opfer von politischem Cyber-Mobbing

Burgenland
31.05.2026 05:00
Drohungen, Beleidigungen im Internet häufen sich. Diese Entwicklung stimmt Doskozil ...
Drohungen, Beleidigungen im Internet häufen sich. Diese Entwicklung stimmt Doskozil nachdenklich, der Landeshauptmann bleibt aber gelassen.(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Soziale Medien als gefährliches Pflaster: Beim Verfassungsschutz schrillen immer wieder die Alarmglocken. Top-Ermittler der Landespolizei müssen oft heikle Fälle klären. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist vor Drohungen und Beleidigungen im Netz nicht gefeit.

0 Kommentare

„Wir wissen, wo du wohnst. Tritt zurück, sonst schneid ma da in Kehlkopf auf, du Sau!“ Mit derart brutalen Drohungen sieht sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil immer wieder konfrontiert. Soziale Medien sind längst zum Schlachtfeld der Politik geworden. Was einerseits direkte Kommunikation mit den Bürgern ermöglicht, kann andererseits grausame Züge annehmen.

Drohung löste Alarm aus
Die dunkle Seite des Internets offenbart sich, wenn die betroffenen Zielpersonen pure Aggression zu spüren bekommen. „Morddrohungen gehören mittlerweile im Netz zur Realität politischer Akteure“, wissen Cybercrime-Fahnder aus eigener beruflicher Erfahrung. Im Fall von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der sich auf das Frühjahr 2025 bezieht, ließ ein ungezügelter verbaler Angriff auf sein Leben sofort alle Alarmglocken schrillen.

Täter rasch überführt
Der Verfassungsschutz hatte sich eingeschaltet, die Landespolizeidirektion ermittelte auf Hochtouren. Bereits eine Stunde nach der Morddrohung konnte der Verdächtige – übrigens kein Burgenländer – ausgeforscht und einvernommen werden. Wie die Aufarbeitung des Falles ergab, dürfte es sich um „a bsoffene Gschicht“ gehandelt haben. „Die Behörden haben damals professionell reagiert. Für uns ist die Sache damit erledigt und wird nicht weiterverfolgt“, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes auf „Krone“-Anfrage.

Landeshauptmann behält die Ruhe
Doskozil selbst betont, dass ihn persönliche Angriffe oder virale Shitstorms grundsätzlich nicht aus der Ruhe bringen. „Prinzipiell lässt mich das kalt. Wer in der Politik tätig ist, darf kein Glaskinn haben, schon gar nicht in der politischen Auseinandersetzung. Kritik gehört dazu, auch harte. Das halte ich aus“, bleibt Doskozil, dem erst vor wenigen Wochen der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt worden ist, gelassen.

Zitat Icon

Wüste Beschimpfungen, Shitstorms, Fake-Profile – unverschämte Angriffe über das Internet werden für Politiker immer mehr zur Belastungsprobe.

Ein Ermittler des Landeskriminalamtes

Den Tätern ist die Tragweite ihres strafrechtlich relevanten Vorgehens oft gar nicht bewusst. „Mich persönlich beschäftigen derartige Angriffe nicht länger als notwendig. Als Verantwortlicher muss ich aber dafür sorgen, dass dort, wo Grenzen überschritten werden, konsequent reagiert wird. Es geht vor allem um den Schutz jener, die sich nicht so leicht wehren können“, erklärt der Landeshauptmann.

Fake-Profile, um Falschmeldungen zu verbreiten
Ein wachsendes Problem sind Fake-Accounts, die gezielt eingesetzt werden, um politische Stimmungen zu beeinflussen. Diese Profile, die sich als Hans Peter Doskozil ausgeben und täuschend echt wirken, treten in seinem Fall oft nicht vereinzelt auf, sondern agieren koordiniert. „Über etliche Online-Plattformen werden zeitgleich ähnliche oder identische Inhalte verbreitet. Ob beleidigende Kommentare, verzerrte Darstellungen oder schlichtweg falsche Behauptungen – diese Form der digitalen Einflussnahme ist im Vorfeld der letzten Landtagswahl besonders häufig aufgetreten“, ist aus Doskozils Büro zu erfahren.

Die ernüchternde Erkenntnis: „Viele dieser Profile, darunter echte Nutzerkonten, lassen sich anhand der veröffentlichten Inhalte und ihres Auftretens im Feed oft klar einem bestimmten politischen Lager zuordnen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
31.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
13° / 27°
Symbol starke Regenschauer
Mattersburg
15° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
16° / 27°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
15° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.034 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
103.399 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
87.112 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1835 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1486 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1162 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Lustige Kabarettabende
Das Kabarett am See lädt Sie zu sich ein
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Rot-goldener Marshallplan: Gönner aus Übersee
Gartenausstellung
Zwischen seltenen Pflanzen und großer Geschichte
Hitzige Debatte
Mehr Einnahmen, aber weniger Wohnbaugeld
Auf Friedensburg
Sonnige Saison in Burgarena wird eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf