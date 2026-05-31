Doskozil als Opfer von politischem Cyber-Mobbing

Den Tätern ist die Tragweite ihres strafrechtlich relevanten Vorgehens oft gar nicht bewusst. „Mich persönlich beschäftigen derartige Angriffe nicht länger als notwendig. Als Verantwortlicher muss ich aber dafür sorgen, dass dort, wo Grenzen überschritten werden, konsequent reagiert wird. Es geht vor allem um den Schutz jener, die sich nicht so leicht wehren können“, erklärt der Landeshauptmann.

Fake-Profile, um Falschmeldungen zu verbreiten

Ein wachsendes Problem sind Fake-Accounts, die gezielt eingesetzt werden, um politische Stimmungen zu beeinflussen. Diese Profile, die sich als Hans Peter Doskozil ausgeben und täuschend echt wirken, treten in seinem Fall oft nicht vereinzelt auf, sondern agieren koordiniert. „Über etliche Online-Plattformen werden zeitgleich ähnliche oder identische Inhalte verbreitet. Ob beleidigende Kommentare, verzerrte Darstellungen oder schlichtweg falsche Behauptungen – diese Form der digitalen Einflussnahme ist im Vorfeld der letzten Landtagswahl besonders häufig aufgetreten“, ist aus Doskozils Büro zu erfahren.