Nach der Starnacht ist vor der Starnacht

Mehr als 6000 Besucher kamen an zwei Tagen zum Starnacht-Spektakel nach Mörbisch. Das Event am Neusiedler See wird im kommenden Jahr zum sechsten Mal in Folge über die Bühne gehen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.
Der Sturm am Nachmittag hatte die Wolken weggeblasen und der Starnacht am Neusiedler See, die Samstagabend live auf ORF2 zu sehen war, einen wolkenlosen Abendhimmel beschert. In der Arena der Seebühne Mörbisch erlebte das Publikum bei perfekten Bedingungen eine Show voller unvergesslicher Momente.
Live aufgetreten sind unter anderen Boney M. feat. Liz Mitchell, Peter & Mike Kraus, Nik P., Loi, Die Mayerin, Julian Le Play, Caro Fux, Cosmó, Erich Altenkopf, Tanja Lasch, Berny Blank, Charlien, Marina Marx, die Impulso Tenors und Schick Sisters celebrate Opus. Durch die Starnacht führten Barbara Schöneberger und Hans Sigl mit ihrem unvergleichlichen Humor.
„Die Starnacht am Neusiedler See steht für Qualität, Emotion und monatelange Arbeit eines hoch motivierten Teams“, sagte ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch, der mit seiner Mannschaft das Event organisiert hatte. „Dass dieser Aufwand, auch vom Wetter her, belohnt wurde, erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit.“
Nach der Starnacht am Neusiedler See versammelten sich die VIPs bei der Aftershowparty, bei der die 80´s Cover Band „Trashbax„ für ausgelassene Stimmung sorgte. Dann übernahm DJ Manuel Winkler die Turntables und überraschte die Gäste mit der Premiere seines eigenen neuen Sommerhits „Gelati Quadrati“.
Nach der Party ist übrigens vor der Party: Die nächste Auflage geht am 28. und 29. Mai 2027 in Mörbisch über die Bühne. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es ab sofort unter www.starnacht.tv
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