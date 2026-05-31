Nach der Starnacht ist vor der Starnacht

„Die Starnacht am Neusiedler See steht für Qualität, Emotion und monatelange Arbeit eines hoch motivierten Teams“, sagte ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch, der mit seiner Mannschaft das Event organisiert hatte. „Dass dieser Aufwand, auch vom Wetter her, belohnt wurde, erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit.“