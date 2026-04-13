Kurz vor Flucht: Österreicher in Italien gefasst

Mann in Turin in Haft

Schließlich wurde das Fahrzeug mit dem Österreicher angehalten. An Bord befanden sich der Gesuchte und eine Frau. Der Österreicher wurde in eine Strafanstalt in Turin eingeliefert. Über seine Herkunft in Österreich und über die genauen Hintergründe zum Fall lagen vorerst keine Informationen vor.