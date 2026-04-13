Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

63-Millionen-Betrug

Kurz vor Flucht: Österreicher in Italien gefasst

Ausland
13.04.2026 16:12
Der Polizei in Italien ist es gelungen, einen gesuchten österreichischen Betrüger festzunehmen.
Der Polizei in Italien ist es gelungen, einen gesuchten österreichischen Betrüger festzunehmen.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Österreicher wurde in Norditalien wegen mutmaßlichen Millionenbetrugs gesucht. Jetzt gelang es der italienischen Polizei, den Verdächtigen festzunehmen. Der Mann soll bereits seine Flucht in die Arabischen Emirate geplant haben.

0 Kommentare

Die Polizei in der norditalienischen Stadt Asti hat einen österreichischen Staatsbürger festgenommen, gegen den ein europäischer Haftbefehl wegen Betrugs in Höhe von über 63 Millionen Euro zum Nachteil der deutschen Staatskassen vorlag. Der Mann wurde von der deutschen Justiz gesucht, wie die italienische Polizei in einer Presseaussendung am Montag mitteilte.

Akutes Fluchtrisiko
Ermittlungsbehörden in Deutschland und Österreich hatten zuvor auf ein konkretes und unmittelbar bevorstehendes Fluchtrisiko in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate hingewiesen. Im Zuge der Ermittlungen wurden Fahrzeuge identifiziert, die vom Verdächtigen genutzt wurden, darunter ein Luxusfahrzeug, das kürzlich in Asti lokalisiert worden war. Die Ermittler analysierten Bewegungsdaten, richteten Kontrollstellen ein und überwachten potenzielle Fluchtrouten.

Lesen Sie auch:
Das Brüderpaar ist untergetaucht, die Polizei bittet um Hinweise.
Nach Rip-Deal-Coup
Brüderpaar entwischte Behörden und tauchte unter
22.03.2026
Warnung vor Rip-Deals
Coup geplatzt: Brüder um drei Kilo Gold getäuscht
18.01.2026
Aus dem Gerichtssaal
Haben Carabinieri die 30.000 Euro konfisziert?
23.09.2025

Mann in Turin in Haft
Schließlich wurde das Fahrzeug mit dem Österreicher angehalten. An Bord befanden sich der Gesuchte und eine Frau. Der Österreicher wurde in eine Strafanstalt in Turin eingeliefert. Über seine Herkunft in Österreich und über die genauen Hintergründe zum Fall lagen vorerst keine Informationen vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.04.2026 16:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf