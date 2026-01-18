Coup geplatzt: Brüder um drei Kilo Gold getäuscht

Zwei Verdächtige in Italien festgenommen

Die Spezialeinheit „Rip-Deal Unit Vienna“ konnte nach der Anzeige innerhalb von zwei Monaten intensiver Ermittlungen drei der vier Tatverdächtigen im Fall des geschädigten Brüderpaars ausforschen. Das Trio ist bereits in mehreren europäischen Ländern wegen Betrugs und Einbruchsdiebstählen vorbestraft. In Italien griffen Polizisten vergangene Woche zu: Zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren, beide italienische Staatsbürger, wurden nahe Turin festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger aus Italien (21 Jahre) ist weiterhin auf der Flucht. Auch der vierte Verdächtige (s. Bild) wird noch gesucht. Hinweise nimmt die Polizei streng vertraulich entgegen – auch anonym.