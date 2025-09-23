Haben Carabinieri die 30.000 Euro konfisziert?

Geldgeber fährt nicht nach Italien mit

Um an Geld zu kommen, schlägt er einem Bekannten einen Deal vor, indem er sich 30.000 Euro von ihm borgt, um in Italien Schmuck und Uhren einzukaufen. Die Ware soll dann gewinnbringend verkauft werden. Die Reise unternimmt der Ukrainer aber nicht mit dem Geldgeber, sondern einem anderen Bekannten.