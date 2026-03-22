Brüderpaar entwischte Behörden und tauchte unter

Sie sind wieder auf der Flucht: Zwei mutmaßliche Betrüger, die nach einem Rip-Deal-Coup in Wien in Italien bereits geschnappt worden waren, konnten sich dennoch erfolgreich den Behörden entziehen. Das Duo hätte eigentlich nach Österreich ausgeliefert werden sollen. Doch es wurde seitens der italienischen Behörden nur in einen nicht überwachten Hausarrest geschickt. Bei einem neuerlichen Polizeizugriff türmten die Täter.