„Plastiksteuer“ lässt Getränke-Industrie schäumen

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Dieses Sprichwort trifft offenbar auch auf die geplante „Plastiksteuer“ zu, die von der Regierung in ihrer jüngsten Klausur beschlossen wurde. Denn jetzt liegt ein Entwurf für das entsprechende Gesetz vor – und dieses lässt der Getränke-Industrie sowie dem Handel die Zornesröte ins Gesicht steigen.