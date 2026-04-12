Hauen und Stechen in der SPÖ geht weiter

Königsberger-Ludwig gilt als Vertraute von Babler. Ihr Antreten kann als Retourkutsche für den Versuch, Babler als Parteichef durch Christian Kern abzulösen, gedeutet werden. Es waren die Genossen rund um Hergovich, die Kern zu einer Kandidatur gedrängt haben. Gescheitert sind sie am „Njet“ des mächtigen Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig.

„Schwierige Situation in der Partei“

In einem Schreiben an die Parteifunktionäre, das der „Krone“ vorliegt, spricht Königsberger-Ludwig von „einer schwierigen Situation in der Landespartei, die von vielen, aus unterschiedlichsten Gründen, als sehr angespannt erlebt wird“. „Das koste Kraft und binde Energie, die wir für die eigentlichen Herausforderungen brauchen und es erschwert, als konstruktive Kraft wahrgenommen zu werden – sowohl von unseren politischen Mitbewerbern als auch von den Menschen in Niederösterreich – habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, als Kandidatin zur Verfügung zu stehen.“