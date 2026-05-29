Österreich bestellt nun russischen Botschafter ein

Kommen nun neue EU-Sanktionspakete gegen Russland?

Auch in Rumänien ist inzwischen der russische Botschafter einbestellt worden. „Wir werden offiziell mitteilen, welche Folgen diese Verantwortungslosigkeit seitens der Russischen Föderation für die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern haben wird sowie die nächsten Schritte auf europäischer Ebene bezüglich der Sanktionspakete“, erklärt Rumäniens Außenministerin Oana Toiu auf X. Sie bezeichnet den Vorfall als „äußerst schwerwiegend“ und spricht von einer „schwerwiegenden Verletzung des Völkerrechts“.