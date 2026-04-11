SPÖ-Machtkampf in NÖ: Königsberger gegen Hergovich

Unmut in Teilen der Partei

Doch in Teilen der Partei scheint der Unmut groß geblieben zu sein. Bisher gab es aber keinen offenen Widerstand. Nun ist das anders: Wie ein tief in der Partei verwurzelter Funktionär meint, wird es am 30. Mai „eine Kampfabstimmung zwischen Hergovich und Königsberger“ geben. An diesem Tag steht die Wahl des Landesparteichefs auf dem Programm. Noch ist die Kandidatur der Politikerin aus dem Mostviertel nicht eingereicht. Dem Vernehmen nach wird das aber bald passieren.