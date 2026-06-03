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Kummer im Klartext:

Haltung in der Gesellschaft ist verloren gegangen!

Adabei Österreich
03.06.2026 17:00
Es ist Christa Kummers viertes Buch: Jetzt erschien „Niemals ohne High Heels“.
Es ist Christa Kummers viertes Buch: Jetzt erschien „Niemals ohne High Heels“.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Sie nahm sich selten ein Blatt vor den Mund. Umso größer waren die Erwartungen auf die Erscheinung von Christa Kummers Buch „Niemals ohne High Heels“. Es ist zwar keine Biografie geworden, doch die Leser können sich darauf verlassen, dass sie darin die Kult-Moderatorin in Bestform wieder finden. 

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Riesenrummel am Dienstagabend bei Thalia in Wien-Landstraße, als Wetter-Expertin und Präsidentin des Balls vom Grünen Kreuz Christa Kummer ihr Buch „Niemals ohne High Heels“ präsentierte. Schon im Vorfeld ließ die beliebte Kult-Moderatorin durchblicken, dass man darin jedenfalls jene Frau wieder finden würde, die sie ist. Unverfälscht und vor allem authentisch.

Kummer spart nicht mit Kritik
„Nach 20 Jahren war es wieder an der Zeit dafür“, freute sie sich über ihr viertes literarisches Baby. Zwar handelt es sich nicht um eine Biografie, wie sie bei uns klarstellte („Und auch nicht um eine Abrechnung mit dem ORF“), aber dennoch finden sich darin zahlreiche Anekdoten der Frau, die uns über viele Jahre das Wetter (selbst wenn die Prognose schlecht war) sympathisch auf die Fernsehtische servierte. Dass sie sich nie ein Blatt vor den Mund nahm, rechnen ihr die Fans hoch an. So meinte sie auch: „Dass leider vielerorts in der Gesellschaft die Haltung verloren gegangen ist.“

Auch Mörbisch-General Alfons Haider war bei Kummers Buchpräsentation dabei und vom Lesestoff ...
Auch Mörbisch-General Alfons Haider war bei Kummers Buchpräsentation dabei und vom Lesestoff angetan.(Bild: Alexander Tuma)

Oft wurde Christa Kummer an diesem Abend auf ihre ehemalige Arbeitsstätte und ihr Aus am Küniglberg angesprochen. Doch von ihr gab und gibt es dazu nie ein schlechtes Wort. Im Gegenteil, nach den zigtausenden Sendungen, die sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk moderierte, wirkt sie fast schon versöhnlich: „Der ORF wird immer meine Familie sein!“

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