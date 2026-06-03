Haltung in der Gesellschaft ist verloren gegangen!

Kummer spart nicht mit Kritik

„Nach 20 Jahren war es wieder an der Zeit dafür“, freute sie sich über ihr viertes literarisches Baby. Zwar handelt es sich nicht um eine Biografie, wie sie bei uns klarstellte („Und auch nicht um eine Abrechnung mit dem ORF“), aber dennoch finden sich darin zahlreiche Anekdoten der Frau, die uns über viele Jahre das Wetter (selbst wenn die Prognose schlecht war) sympathisch auf die Fernsehtische servierte. Dass sie sich nie ein Blatt vor den Mund nahm, rechnen ihr die Fans hoch an. So meinte sie auch: „Dass leider vielerorts in der Gesellschaft die Haltung verloren gegangen ist.“