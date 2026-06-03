Brooks Nader sagt ihren String-Bikinis Lebewohl

„Ich bin jetzt Team Einteiler!“ Model-Beauty Brooks Nader überrascht mit einem unerwarteten Geständnis – und ausgerechnet „Baywatch“ ist schuld daran.
Jahrelang gehörten knappe String-Bikinis zu ihrem Markenzeichen. Jetzt zieht Brooks Nader überraschend die Reißleine. Die US-Schönheit, die derzeit für das „Baywatch“-Comeback vor der Kamera steht, hat ihre Bademode komplett umgekrempelt.
„Ich bin jetzt zu 100 Prozent Team Einteiler“, verriet die 29-Jährige bei einem Auftritt während der Miami Swim Week.
Eine Aussage, die viele Fans überraschen dürfte. Schließlich sorgt Nader regelmäßig mit freizügigen Looks für Schlagzeilen. Doch offenbar hat die Kult-Serie um die berühmten Rettungsschwimmer bei ihr einen echten Stilwandel ausgelöst.
„Baywatch“-Effekt bei Brooks Nader
Bei der „Sports Illustrated Swimsuit Runway Show“ präsentierte sich die Model-Schönheit zwar auch in knappen Bikinis, aber auch in sexy Badeanzügen. Besonders ein roter Badeanzug erinnerte sofort an die legendären Baywatch-Looks, mit denen einst Pamela Anderson weltberühmt wurde.
Doch auch wenn Nader inzwischen mehr Stoff trägt, bleibt sie ein Magnet für Pannen und Schlagzeilen.
Bikini weg – Kleider-Pannen bleiben
Erst vor wenigen Tagen sorgte die Blondine wieder für Aufsehen. Bei einem Ausflug ins Meer trug sie ein rotes Minikleid, als plötzlich der Träger riss.
Das Ergebnis: Familien-Alarm auf dem Handy.
„Meine ganze Familie hat darüber geschrieben“, erzählte Nader lachend. Ihre Angehörigen fragten sie, warum sie ständig in peinliche Mode-Pannen gerate. Die Antwort des Models: „Warum nicht?“
Brooks Nader und „Baywatch“: Der nächste Karriereschub?
Mit ihrer Rolle im neuen „Baywatch“-Projekt steht Brooks Nader derzeit vor einem wichtigen Karriereschritt. Die ehemalige „Sports Illustrated“-Titelheldin will sich zunehmend als Schauspielerin etablieren.
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