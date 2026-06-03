Brooks Nader sagt ihren String-Bikinis Lebewohl

„Baywatch“-Effekt bei Brooks Nader

Bei der „Sports Illustrated Swimsuit Runway Show“ präsentierte sich die Model-Schönheit zwar auch in knappen Bikinis, aber auch in sexy Badeanzügen. Besonders ein roter Badeanzug erinnerte sofort an die legendären Baywatch-Looks, mit denen einst Pamela Anderson weltberühmt wurde.