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Brav durch „Baywatch“

Brooks Nader sagt ihren String-Bikinis Lebewohl

Society International
03.06.2026 17:00
Auch wenn es hier nicht so aussieht, hat Brooks Nader all zu knappe Bikinis eingemottet.
Auch wenn es hier nicht so aussieht, hat Brooks Nader all zu knappe Bikinis eingemottet.(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Ich bin jetzt Team Einteiler!“ Model-Beauty Brooks Nader überrascht mit einem unerwarteten Geständnis – und ausgerechnet „Baywatch“ ist schuld daran.

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Jahrelang gehörten knappe String-Bikinis zu ihrem Markenzeichen. Jetzt zieht Brooks Nader überraschend die Reißleine. Die US-Schönheit, die derzeit für das „Baywatch“-Comeback vor der Kamera steht, hat ihre Bademode komplett umgekrempelt.

„Ich bin jetzt zu 100 Prozent Team Einteiler“, verriet die 29-Jährige bei einem Auftritt während der Miami Swim Week.

Brooks Nader bei der Miami Swim Week
Brooks Nader bei der Miami Swim Week(Bild: APA/Ivan Apfel/Getty Images/AFP Ivan Apfe)

Eine Aussage, die viele Fans überraschen dürfte. Schließlich sorgt Nader regelmäßig mit freizügigen Looks für Schlagzeilen. Doch offenbar hat die Kult-Serie um die berühmten Rettungsschwimmer bei ihr einen echten Stilwandel ausgelöst.

Nader im roten „Baywatch“-Badeanzug
Nader im roten „Baywatch“-Badeanzug(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Baywatch“-Effekt bei Brooks Nader
Bei der „Sports Illustrated Swimsuit Runway Show“ präsentierte sich die Model-Schönheit zwar auch in knappen Bikinis, aber auch in sexy Badeanzügen. Besonders ein roter Badeanzug erinnerte sofort an die legendären Baywatch-Looks, mit denen einst Pamela Anderson weltberühmt wurde.

Brooks Nader (im Badeanzug) mit ihren Schwestern Sarah Jane Nader (links), Mary Holland Nader ...
Brooks Nader (im Badeanzug) mit ihren Schwestern Sarah Jane Nader (links), Mary Holland Nader und Grace Ann Nader (rechts) bei der Miami Swim Week(Bild: APA/Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated/AFP )

Doch auch wenn Nader inzwischen mehr Stoff trägt, bleibt sie ein Magnet für Pannen und Schlagzeilen.

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Bikini weg – Kleider-Pannen bleiben
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Das Ergebnis: Familien-Alarm auf dem Handy.

Warum nicht einfach mal im Kleid baden gehen? Brooks Nader hat‘s getan und das Kleid ist prompt ...
Warum nicht einfach mal im Kleid baden gehen? Brooks Nader hat‘s getan und das Kleid ist prompt gerissen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Meine ganze Familie hat darüber geschrieben“, erzählte Nader lachend. Ihre Angehörigen fragten sie, warum sie ständig in peinliche Mode-Pannen gerate. Die Antwort des Models: „Warum nicht?“

Brooks Nader und „Baywatch“: Der nächste Karriereschub?
Mit ihrer Rolle im neuen „Baywatch“-Projekt steht Brooks Nader derzeit vor einem wichtigen Karriereschritt. Die ehemalige „Sports Illustrated“-Titelheldin will sich zunehmend als Schauspielerin etablieren.

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