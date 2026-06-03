Paukenschlag! Vicky Hudson sagt für St. Pölten ab

„... besser, mit dem Saisoneinstieg zu warten!“

Die Absage erklärte Trainer Högler wie folgt: „Wir haben nach der WM in Tokio später als gewohnt mit der Saisonvorbereitung für 2026 begonnen. Im Hinblick auf die Titelverteidigung bei der EM in Birmingham Mitte August ist es besser, mit dem Saisoneinstieg noch zu warten.“