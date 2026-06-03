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Saisonstart später

Paukenschlag! Vicky Hudson sagt für St. Pölten ab

Sport-Mix
03.06.2026 16:51
Victoria Hudson
Victoria Hudson(Bild: GEPA)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Victoria Hudson hat heute überraschend ihren Start für das Liese-Prokop-Memorial am Donnerstag abgesagt! Die Speerwurf-Europameisterin verschob ihren Saisonauftakt auf Ende Juli …

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„Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Ich habe heute nochmals ein hartes Wurftraining unter Wettkampfbedingungen absolviert. Gemeinsam mit Trainer Gregor Högler haben wir den Entschluss gefasst, meinen Saisonstart auf Ende Juli und die ÖLV-Staatsmeisterschaften in Innsbruck zu verschieben“, erklärte die 30-jährige Niederösterreicherin.

„... besser, mit dem Saisoneinstieg zu warten!“
Die Absage erklärte Trainer Högler wie folgt: „Wir haben nach der WM in Tokio später als gewohnt mit der Saisonvorbereitung für 2026 begonnen. Im Hinblick auf die Titelverteidigung bei der EM in Birmingham Mitte August ist es besser, mit dem Saisoneinstieg noch zu warten.“

Victoria Hudson
Victoria Hudson(Bild: Thomas Windestam)

Aber so extrem spät ist Hudson, die vor zwei Jahren in Rom sensationell EM-Gold geholt hatte, wirklich noch nie in die Saison eingestiegen. Man darf gespannt sein …

Endiorass Kingley: Rom statt St. Pölten
Damit fällt nach Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley ein weiterer Star für das Meeting in St. Pölten aus. Kingleys Absage hatte freilich einen positiven Grund. Er startet am Donnerstag in der Diamond League in Rom.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: AP/Ashley Landis)

Auch ohne Kingley und Hudson ist das Liese-Prokop-Memorial zwar aus nationaler Sicht natürlich sehr gut besetzt. Aber gerade auf den Saisonstart von Hudson war man sehr gespannt. Der fiel jetzt in St. Pölten aus …

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