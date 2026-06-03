Stalker von Prinzessin Ingrid Alexandra rastet aus

Zuvor hatte der Mann die Stalking-Vorwürfe vor Gericht vehement bestritten. Er behauptete, der 22-jährigen Prinzessin lediglich eine Karte an ihre Unterkunft an der Universität von Sydney geschickt zu haben, um sie „um Freundschaft zu bitten“. Das Gericht sah das anders und erließ die Schutzanordnung für die Prinzessin.