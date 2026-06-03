Israel genehmigt 2100 Wohnungen im Westjordanland

Sanktionen gegen Smotrich wegen Aufstachelung zur Gewalt

Smotrich ist von Ländern wie Großbritannien und Frankreich wegen des Vorwurfs der Aufstachelung zur Gewalt gegen Palästinenser mit Sanktionen belegt. Er lehnt einen eigenen Staat für die Palästinenser strikt ab. Seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren treibt er den Ausbau der Siedlungen voran. Zudem hat die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Erweiterung jüdischer Siedlungen im Westjordanland und die Gründung neuer Außenposten massiv forciert.