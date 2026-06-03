Sie erraten nie, wofür Hailey hier Werbung macht!

Immerhin muss man der Model-Schönheit eins zugutehalten: Der Fokus der neuesten Sommer-Must-haves von Rhode liegt nicht nur auf dem Gesicht. Denn Hailey will den Fans ihrer Beauty-Marke unter anderem mit schimmernden Lotions und Bronzern für den ganzen Body den Sommer versüßen und für den nötigen Glow im Sonnenschein sorgen.