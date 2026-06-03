Sie erraten nie, wofür Hailey hier Werbung macht!

Wetten, Sie erraten nie, wofür Hailey Bieber hier Werbung macht? Die Model-Schönheit und Bieber-Ehefrau räkelt sich nämlich aktuell im Mikro-Bikini durch ihre neueste Kampagne. Aber um den sexy Zweiteiler geht es dabei nicht ...
Auf Instagram hat Hailey Bieber aktuell einen Zusammenschnitt aus ziemlich heißen Bikini-Fotos gepostet. Zu sehen ist die 29-Jährige auf den Schnappschüssen in einem Modell, das nur knapp das Nötigste bedeckt. Der Fokus wird dabei klar auf die wohlgeformte Kehrseite der Bieber-Gattin gelegt.
Bikini-Werbung? Keineswegs!
Aber wer jetzt denkt, die Schönheit will mit diesen Bildern ihre neueste Bademoden-Kollektion bewerben, der irrt. Tatsächlich geht es bei diesen Fotos um die neuesten Beauty-Artikel von Hailey Marke Rhode.
Mit diesen Bilder will Hailey Bieber ihre Fans „heiß“ auf ihre neuesten Beauty-Artikel machen:
Immerhin muss man der Model-Schönheit eins zugutehalten: Der Fokus der neuesten Sommer-Must-haves von Rhode liegt nicht nur auf dem Gesicht. Denn Hailey will den Fans ihrer Beauty-Marke unter anderem mit schimmernden Lotions und Bronzern für den ganzen Body den Sommer versüßen und für den nötigen Glow im Sonnenschein sorgen.
Hier gibt‘s noch mehr Fotos von Hailey Bieber im Mikro-Bikini:
„Bin besessen!“
Gelungen ist ihr das jedenfalls schon mit der dazugehörigen Kampagne. Denn die Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
„So heiß“, „Wow, Girl“ oder „Ich bin besessen“, waren nur einige der Kommentare auf Instagram. Neben zahlreichen Ankündigungen, sich mit allen neuen Produkten der Rhode-Sommer-Kollektion einzudecken ...
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