Sportunterricht mit Philipp: Workout im Turnsaal

Sportunterricht einmal anders: Philipp Jelinek hat mit „Philipp bewegt“ eine Schule in Vorarlberg besucht und den Unterricht in eine aktive Trainingseinheit verwandelt. Gemeinsam mit den Schülern standen einfache Mobilisations-, Dehn- und Kräftigungsübungen am Programm – mit dem Ziel, den Körper in Schwung zu bringen und die Konzentration zu steigern.