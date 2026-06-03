Skyr-Bagels und Liptauer. Der Supertrend

„Philipp bewegt“ ist zu Gast bei Tanja in der Showküche. Wird der proteinreiche Social-media-Trend auch Philipp Jelinek begeistern? Die knusprigen Bagels mit einem Klassiker, dem „Liptauer“, sind jedenfalls einfach in der Zubereitung und köstliche für eine schnelle Jause.
Skyr-Bagels
Zutaten: 250 g Skyr, 250 g Mehl (glatt oder Universal)
1 Pkg. Backpulver 1 TL Salz, 1 Ei (zum Bestreichen)
Zutaten Liptauer-Aufstrich
Zutaten: 250 g Topfen, 100 g Butter (weich), 1 Jungzwiebel
1-2 TL Senf, Paprikapulver (edelsüß), Paprikapulver (scharf, oder Chilipulver) , Salz & Pfeffer, Essiggurkerl, Schnittlauch, Kapern
Zubereitung Bagels:
Skyr, Mehl, Backpulver und Salz zu einem glatten Teig rühren und dann gut verkneten. Den Teig in 4 Stücke teilen, zu Kugeln oder eine Rolle formen und auf Wunsch in der Mitte ein Loch drücken – Bagel-Form.
Den Teig nochmit Ei bestreichen und auf Wunsch mit Sesam, Kümmel oder Kürbiskernen bestreuen. Die Skyr-Bagels auf ein Backblech mit Backpapier legen und bei 180 °C ca. 20-25 Minuten goldbraun backen.
Zubereitung Liptauer-Aufstrich:
Zuerst die zimmerwarme Butte mit dem Topfen glattrühren. Die Jungzwiebel klein hacken. Die Topfen-Buttermischung kräftig mit Paprika und Gewürzen abschmecken.Nach dem Durchrühren auf Wunsch, gehackte Gurkerl oder Kapern unterrühren.
Den Liptauer mit den Bagels dippen oder die Bagels aufschneiden und dick mit Liptauer bestreichen.