Steirer nach Jagdunfall tot: Zwei Jäger angeklagt

Bei der Übergabe des Gewehrs sollen die beiden nicht auf die Zielrichtung geachtet haben. Plötzlich löste sich ein Schuss, der den 42 Jahre alten Familienvater im Hals- und Kieferbereich traf. Obwohl die Männer unumgänglich die Rettungskette in Gang setzten, hatte der Schwerverletzte keine Chance. Er erlag seinen Verletzungen. Ein Prozesstermin ist noch ausständig.