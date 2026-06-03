Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Schuss löste sich

Steirer nach Jagdunfall tot: Zwei Jäger angeklagt

Steiermark
03.06.2026 15:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Bei einem Jagdunfall kam Anfang Jänner in der Südsteiermark ein Familienvater (42) ums Leben. Zwei Männer wurden nun angeklagt.

0 Kommentare

Eine südsteirische Gemeinde stand im Jänner unter Schock: Nach einer erfolgreichen Wildschweinjagd wurde ein Familienvater (42) von einem sich aus einer Jagdwaffe lösenden Schuss getroffen und tödlich verletzt.

Mit ungesichertem Gewehr hantiert
Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung erhoben, wie Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, einen ORF-Bericht bestätigt. Demnach müssen sich die beiden Mitstreiter des Getöteten (36, 57) verantworten. Aber warum?

Lesen Sie auch:
Der Schuss löste sich aus einem Gewehr.
Schuss löste sich
Jagdunfall: 42-jähriger Steirer tödlich verletzt
26.01.2026

Vor dem Verladen des erlegten Wildschweins in den Kofferraum eines Fahrzeugs übergab der 57-Jährige sein Gewehr dem 36-jährigen Waidmann. Der Fehler bestand laut Anklage allerdings darin, dass die Waffe ungesichert war – also geladen und gespannt. Obendrein war der Jüngere auch noch mit 0,58 Promille alkoholisiert.

Zitat Icon

Bei der Übergabe löste sich ein Schuss aus dem ungesicherten Gewehr, der den Verstorbenen im Hals- und Kopfbereich traf.

Christian Kroschl, Sprecher der StA Graz

Bei der Übergabe des Gewehrs sollen die beiden nicht auf die Zielrichtung geachtet haben. Plötzlich löste sich ein Schuss, der den 42 Jahre alten Familienvater im Hals- und Kieferbereich traf. Obwohl die Männer unumgänglich die Rettungskette in Gang setzten, hatte der Schwerverletzte keine Chance. Er erlag seinen Verletzungen. Ein Prozesstermin ist noch ausständig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.06.2026 15:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SüdsteiermarkGraz
Staatsanwaltschaft
JagdunfallFamilienvaterTötung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
109.434 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
104.930 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
74.852 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1058 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1015 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Innenpolitik
Schon zwei Klagen gegen geplantes Kopftuchverbot
778 mal kommentiert
Mit dem nächsten Schuljahr tritt das Verbot in Kraft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf