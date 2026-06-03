Für den guten Zweck dürfen die Waden brennen

„Ich möchte mich im Namen unserer jungen Patient*innen ganz herzlich bei den Organisatoren und alle Mitwirkenden bedanken, die mit dem Charity Cycling nun schon zum siebenten Mal mit viel Einsatz und Herzblut Spenden für das St. Anna Kinderspital sammeln. Mit dieser Unterstützung können wir Dinge finanzieren, die über unser Regelbudget hinausgehen und den Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen im St. Anna abwechslungsreicher gestalten“, freut sich Pflegedirektorin Susanne Wieczorek über das Projekt.