Herzchirurgie startet trotz massivem Gegenwind

Doskozil spricht von Drangsalierungen gegen Herzchirurg Wolfgang Dietl, der die Abteilung aufgebaut hat und als erster Kandidat für die Primarstelle gilt: „Dr. Dietl hat viel Mut bewiesen, diesen Schritt mit uns zu gehen.“ Dietl selbst will den Anfeindungen aus der eigenen Kollegenschaft keine Bühne geben. Er verweist auf die Aufbauarbeit der vergangenen Monate: „Wir haben seit November viel weitergebracht. Der erste Patient wurde bereits operiert, dem Mann gehe es gut.“ Zur künftigen Ausrichtung sagt er: „Wir wollen keine Konkurrenz sein, aber exzellente Herzchirurgie anbieten.“